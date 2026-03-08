عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وكالة الأنباء الفرنسية، أعلنت عن قصف أمريكي إسرائيلي يستهدف 5 مواقع نفطية في طهران.

وأعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن اعتذاره لدول الجوار ،مؤكدا أن مجلس القيادة المؤقت في إيران وافق على عدم شن ضربات ضد الدول المجاورة إلا إذا انطلق منها هجوم على بلاده.

ونقلت وكالة(تسنيم) الإيرانية عن بزشكيان في رسالة مصورة وجهها إلى الجمهور، " أعرب عن امتناني لشعب إيران ، واعتذر للدول المجاورة التي تعرضت لهجوم من قبل إيران.

وأضاف بزشكيان: أن إيران ليس لديها نية لغزو دول الجوار، ونعتبرهم إخوة.. داعيا إلى التعاون معهم لإرساء السلام في المنطقة.

وتابع : لن نخضع لمطالب العدو للاستسلام دون قيد أو شرط ولن يتحقق ذلك.. مؤكدا التزام بلاده بالقوانين الدولية والأسس الإنسانية.

تدمير طائرة تجسس إسرائيلية من طراز أوربيتر 4 في سماء أصفهان

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة تجسس إسرائيلية من طراز "أوربيتر 4 " في سماء أصفهان.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن الحرس - في بيان مقتضب - أنه تمكن من إسقاط طائرة تجسس من طراز أوربيتر 4 إسرائيلية في أصفهان.

في سياق متصل، ذكرت الوكالة أن إيران دمرت أيضا مسيرة إسرائيلية من طراز "هيرمس 900 " قبالة سواحل هرمزجان.