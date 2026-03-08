قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك
كريم فؤاد ليس وحده.. نجوم الأهلي والكرة المصرية: «ترجع أقوى يا بطل»
بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات
دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وسط هجمات صاروخية ومسيرات يُزعم أنها قادمة من لبنان
فاينانشيال تايمز: واشنطن تواجه خطر صدمة نفطية وسط تصاعد التوتر مع إيران وتراجع الاحتياطي
جيش الاحتلال يعلن بدء موجة أخرى من الهجمات في جميع أنحاء إيران
إصابة 3 أشخاص وأضرار بجامعة في المحرق إثر سقوط شظايا صاروخية في البحرين
الإفتاء: العشر الأواخر من رمضان تبدأ ليلة الثلاثاء.. اغتنموا الفرصة
إعلام إيراني: انفجارات ضخمة في محيط مدينة يزد وسط البلاد
تقرير: واشنطن تبحث إرسال قوات خاصة أمريكية إلى إيران للسيطرة على اليورانيوم المخصب
لبس العيد صيفي ولا شتوي.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في عيد الفطر 2026
في يومها العالمي.. المرأة المصرية قصة صمود وتمكين عبر العصور
قصف أمريكي إسرائيلي يستهدف 5 مواقع نفطية في طهران

إيران
إيران
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وكالة الأنباء الفرنسية، أعلنت عن قصف أمريكي إسرائيلي يستهدف 5 مواقع نفطية في طهران.

وأعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن اعتذاره لدول الجوار ،مؤكدا أن مجلس القيادة المؤقت في إيران وافق على عدم شن ضربات ضد الدول المجاورة إلا إذا انطلق منها هجوم على بلاده.

ونقلت وكالة(تسنيم) الإيرانية عن بزشكيان في رسالة مصورة وجهها إلى الجمهور، " أعرب عن امتناني لشعب إيران ، واعتذر للدول المجاورة التي تعرضت لهجوم من قبل إيران.

وأضاف بزشكيان: أن إيران ليس لديها نية لغزو دول الجوار، ونعتبرهم إخوة.. داعيا إلى التعاون معهم لإرساء السلام في المنطقة.

وتابع : لن نخضع لمطالب العدو للاستسلام دون قيد أو شرط ولن يتحقق ذلك.. مؤكدا التزام بلاده بالقوانين الدولية والأسس الإنسانية.

تدمير طائرة تجسس إسرائيلية من طراز أوربيتر 4 في سماء أصفهان

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة تجسس إسرائيلية من طراز "أوربيتر 4 " في سماء أصفهان.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن الحرس - في بيان مقتضب - أنه تمكن من إسقاط طائرة تجسس من طراز أوربيتر 4 إسرائيلية في أصفهان.

في سياق متصل، ذكرت الوكالة أن إيران دمرت أيضا مسيرة إسرائيلية من طراز "هيرمس 900 " قبالة سواحل هرمزجان.

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

منحة التموين

لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

محمد صلاح

محمد صلاح يتفوق على أسطورة مانشستر يونايتد برقم قياسي

الضحية

أوردر أحذية مش أكل .. مفاجأة في فيديو الدليفري الصادم | تفاصيل مثيرة وتصريحات خاصة

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تثير قلق الجمهور

كريم فهمي

الفنان كريم فهمي يكشف عن الأنسب لخلافة الخطيب في رئاسة الأهلي

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

مجمع كهنة

مجمع كهنة إيبارشية شرق المنيا يعقد اجتماعه الدوري ويحتفل بذكرى تجليس الأنبا فام

مجمع كهنة

مجمع كهنة إيبارشية مطاي يناقش ترتيبات الخدمة ويهنئ الأنبا جوارجيوس بعيد رهبنته

عقار

موافقة الرقابة المالية على تأسيس ذراع لإدارة الصناديق وترويج الاكتتابات ضمن منظومة استثمار عقاري متكاملة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

بعباءة لافتة .. «بشرى» تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستجرام | شاهد

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

