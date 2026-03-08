قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مجلس الشيوخ: المرأة المصرية شريك أساسي في بناء المجتمع والتنمية الشاملة
من ترك سنة الظهر في رمضان متعمدا.. هل تبطل صلاته أو ينقص ثوابها؟
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر أكثر من 9600 منشأة مدنية جراء الغارات الإسرائيلية
الوزراء يستعرض تداعيات الحرب.. إلغاء 5000 رحلة جوية في الشرق الأوسط خلال يومين
غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز وفقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين
مصر تدعو لخفض التصعيد.. اتصال بين بدر عبدالعاطي ورافائيل جروسي حول تطورات الأوضاع الإقليمية
وزيرة الثقافة: اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.. وأوركسترا وكورال مصر الوطني خطوة هامة لتأهيل المواهب بالمحافظات
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شوال وتوقيت الصلاة
ترامب ينفي وجود مؤشرات على تقديم روسيا معلومات استخباراتية لإيران عن القوات الأمريكية
وزيرة خارجية بريطانيا: نؤكد ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
صلاح يعود من جديد .. هل بدأ شهر العسل مجددًا مع سلوت في ليفربول؟
قرب الـ 52 .. صعود جديد في أسعار صرف الدولار الآن
أخبار العالم

إسرائيل تعيد فتح مطار بن جوريون جزئيا عقب إغلاقه منذ بدء الصراع مع إيران

فتح مطار بن جوريون
فتح مطار بن جوريون
أ ش أ

 أعادت إسرائيل فتح مطار بن جوريون في تل أبيب جزئيا عقب إغلاقه منذ اندلاع المواجهة العسكرية مع إيران وإغلاق المجال الجوي في نهاية فبراير الماضي.. حيث بدأت أولى الرحلات الجوية بمغادرة إسرائيل.

وتشغل الرحلات حاليا عبر شركات الطيران الإسرائيلية العال وإسراير وأركيا، وسط مجموعة من القيود والإجراءات التنظيمية المشددة. وفي وقت سابق من صباح اليوم / الأحد /، وافقت سلطات الطيران الإسرائيلية على زيادة الحد الأقصى لعدد الركاب المسموح بهم على متن الرحلات المغادرة من 70 إلى 100 راكب لكل رحلة، وذلك بحسب شركة الطيران وحجم الطائرة. كما سمح للمسافرين بتسجيل الأمتعة في الشحن.

ويطلب من الإسرائيليين الراغبين في المغادرة عبر هذه الرحلات توقيع تعهد يفيد بعدم عودتهم إلى إسرائيل لمدة لا تقل عن 30 يوما من تاريخ المغادرة.. وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتهدف إعادة فتح مطار بن جوريون جزئيا أمام الرحلات القادمة إلى إسرائيل، إلى إعادة عشرات الآلاف من الإسرائيليين العالقين في الخارج منذ إغلاق المجال الجوي في 28 فبراير الماضي.

وبحسب التعليمات الصادرة للمسافرين، يتعين على الركاب المغادرين إتمام إجراءات تسجيل الوصول المبكر عبر الإنترنت من منازلهم، ثم التوجه إلى المطار قبل موعد الإقلاع بنحو ساعتين فقط حيث أكدت سلطات الاحتلال أن هذه الإجراءات تهدف إلى تجنب الازدحام وتقليل مدة بقاء المسافرين داخل المطار، في ظل استمرار الهجمات الصاروخية من إيران ولبنان.

إسرائيل مطار ر بن جوريون تل أبيب

رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم يشهد ختام مسابقة «مدينة التلاوة» بمدينة بدر

رئيس شئون المساجد والقرآن يشهد ختام مسابقة «مدينة التلاوة» بمدينة بدر

التاريخ الهجري اليوم فى مصر.. اعرف النهارده كام رمضان؟

التاريخ الهجري اليوم فى مصر.. اعرف النهارده كام رمضان؟

الأزهر يواصل حملة وعي.. عضو مركز الأزهر للفتوى يفند شبهات إنكار القياس كأحد أدلة التشريع

الأزهر يواصل حملة وعي.. عضو مركز الأزهر للفتوى يفند شبهات إنكار القياس كأحد أدلة التشريع

طريقة عمل شوربة عيش الغراب "المشروم" بالكريمة

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

السيارات الملاكي
السيارات الملاكي
السيارات الملاكي

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد