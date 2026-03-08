قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس مجلس الشيوخ: المرأة المصرية شريك أساسي في بناء المجتمع والتنمية الشاملة
من ترك سنة الظهر في رمضان متعمدا.. هل تبطل صلاته أو ينقص ثوابها؟
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر أكثر من 9600 منشأة مدنية جراء الغارات الإسرائيلية
الوزراء يستعرض تداعيات الحرب.. إلغاء 5000 رحلة جوية في الشرق الأوسط خلال يومين
غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز وفقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين
مصر تدعو لخفض التصعيد.. اتصال بين بدر عبدالعاطي ورافائيل جروسي حول تطورات الأوضاع الإقليمية
وزيرة الثقافة: اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.. وأوركسترا وكورال مصر الوطني خطوة هامة لتأهيل المواهب بالمحافظات
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شوال وتوقيت الصلاة
ترامب ينفي وجود مؤشرات على تقديم روسيا معلومات استخباراتية لإيران عن القوات الأمريكية
وزيرة خارجية بريطانيا: نؤكد ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
صلاح يعود من جديد .. هل بدأ شهر العسل مجددًا مع سلوت في ليفربول؟
قرب الـ 52 .. صعود جديد في أسعار صرف الدولار الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غادة إبراهيم: أقبل أكون زوجة تانية أو تالتة.. لو بمواصفات أبويا

غادة إبراهيم
غادة إبراهيم
سعيد فراج

كشفت الفنانة غادة إبراهيم عن رأيها في فكرة تعدد الزوجات، مؤكدة إنها مش شايفة فيها مشكلة لو الظروف مناسبة والراجل يستاهل.

وقالت غادة إبراهيم خلال لقائها في برنامج ورا الشمس مع الإعلامية ياسمين الخطيب إن والدها كان متزوج ثلاث زوجات في نفس الوقت، لكنه كان شخص عادل جدًا بينهم، وعمره ما طلق واحدة فيهم، وكان بيقسم الأيام بينهم بشكل منظم.

وأضافت إن والدها كان رجل كريم وطيب وبيتكلم أربع لغات، وكمان كان بيحج كل سنة تقريبًا، وده خلاها تشوف نموذج مختلف لفكرة تعدد الزوجات.

وأوضحت إنها لو اتقدم لها شخص بنفس مواصفات والدها، ممكن توافق تكون زوجة تانية أو حتى تالتة، لكنها وضعت شرط مهم وهو إن الزوجة الأولى تكون موافقة على الزواج بإرادتها الكاملة، مش مجبرة أو مضغوطة.

وأكدت إن أهم حاجة في الموضوع هو العدل والاحترام بين كل الأطراف، لأن أي علاقة مبنية على الظلم أو الإكراه مصيرها الفشل.

وشددت غادة إبراهيم إن كلامها ده نابع من تجربتها الشخصية في بيتها، وإنها شافت بعينيها نموذج ناجح لتعدد الزوجات لما يكون فيه عدل ومسؤولية.

غادة إبراهيم والحجاب 

أثارت الفنانة غادة إبراهيم حالة من الجدل بعد تصريحاتها الأخيرة حول بعض القضايا الدينية ورؤيتها للفن، مؤكدة أنها تمر بصراع داخلي بين حياتها الفنية وقناعاتها الدينية.

وقالت غادة إبراهيم خلال لقائها في برنامج ورا الشمس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب، إن الحجاب فرض في الإسلام ولا تنكر ذلك، لكنها لم ترتده حتى الآن، مضيفة أنها تؤمن بأنها سترتديه عاجلًا أو آجلًا عندما يأذن الله بذلك.

وأضافت أنها تفكر أحيانًا في الابتعاد عن التمثيل، أو الاستمرار فيه لكن بشكل مختلف، من خلال ارتداء الحجاب وتقديم أدوار مناسبة تحترم هذه الخطوة.

كما تطرقت غادة إبراهيم إلى بعض القضايا الدينية المثيرة للجدل، موضحة أنها قرأت في بعض النصوص الدينية أن السجائر والخمر ليست من الكبائر السبع الموبقات، لكنها شددت في الوقت نفسه على أنها تحرص على الصلاة وقراءة ما يتعلق بالدين.

وأكدت أنها لم تدخن السجائر في حياتها، لكنها قد تتأثر أحيانًا بما يسمى بالتدخين السلبي عندما تكون في أماكن مغلقة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أنها تعيش صراعًا دائمًا مع نفسها، قائلة: «الشيطان أحيانًا يغلبني وأحيانًا أنا اللي بغلبه»، مشيرة إلى أن الإنسان يظل طوال حياته في محاولة مستمرة ليكون أفضل.

غادة إبراهيم الفنانة غادة إبراهيم ياسمين الخطيب أعمال غادة إبراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

كلب السويس

عرض الحيوان للتحقيق.. تقرير طبي يفجر مفاجأة في حادث كلب السويس .. خاص

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 8-3-2026

ترشيحاتنا

إزالة التعديات بأسيوط

محافظ أسيوط: إزالة 37 تعديا على أراضي زراعية ومباني مخالفة

تطهير الترع

زراعة المنوفية: ترخيص 161 مشروع متنوع خلال شهرين وتطهير 455 كم مساقي خصوصية

فعاليات ثقافية

3300 مستفيد.. ثقافة المنوفية تنظم 106 أنشطة ثقافية وفنية خلال أسبوع

بالصور

خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز ومي عمر

خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر
خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر
خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان

فيديو

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد