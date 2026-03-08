غادة إبراهيم: أقبل أكون زوجة تانية أو تالتة.. لو بمواصفات أبويا

كشفت الفنانة غادة إبراهيم عن رأيها في فكرة تعدد الزوجات، مؤكدة إنها مش شايفة فيها مشكلة لو الظروف مناسبة والراجل يستاهل.

وقالت غادة إبراهيم خلال لقائها في برنامج ورا الشمس مع الإعلامية ياسمين الخطيب إن والدها كان متزوج ثلاث زوجات في نفس الوقت، لكنه كان شخص عادل جدًا بينهم، وعمره ما طلق واحدة فيهم، وكان بيقسم الأيام بينهم بشكل منظم.

وأضافت إن والدها كان رجل كريم وطيب وبيتكلم أربع لغات، وكمان كان بيحج كل سنة تقريبًا، وده خلاها تشوف نموذج مختلف لفكرة تعدد الزوجات.

وأوضحت إنها لو اتقدم لها شخص بنفس مواصفات والدها، ممكن توافق تكون زوجة تانية أو حتى تالتة، لكنها وضعت شرط مهم وهو إن الزوجة الأولى تكون موافقة على الزواج بإرادتها الكاملة، مش مجبرة أو مضغوطة.

وأكدت إن أهم حاجة في الموضوع هو العدل والاحترام بين كل الأطراف، لأن أي علاقة مبنية على الظلم أو الإكراه مصيرها الفشل.

وشددت غادة إبراهيم إن كلامها ده نابع من تجربتها الشخصية في بيتها، وإنها شافت بعينيها نموذج ناجح لتعدد الزوجات لما يكون فيه عدل ومسؤولية.

غادة إبراهيم والحجاب

أثارت الفنانة غادة إبراهيم حالة من الجدل بعد تصريحاتها الأخيرة حول بعض القضايا الدينية ورؤيتها للفن، مؤكدة أنها تمر بصراع داخلي بين حياتها الفنية وقناعاتها الدينية.

وقالت غادة إبراهيم خلال لقائها في برنامج ورا الشمس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب، إن الحجاب فرض في الإسلام ولا تنكر ذلك، لكنها لم ترتده حتى الآن، مضيفة أنها تؤمن بأنها سترتديه عاجلًا أو آجلًا عندما يأذن الله بذلك.

وأضافت أنها تفكر أحيانًا في الابتعاد عن التمثيل، أو الاستمرار فيه لكن بشكل مختلف، من خلال ارتداء الحجاب وتقديم أدوار مناسبة تحترم هذه الخطوة.

كما تطرقت غادة إبراهيم إلى بعض القضايا الدينية المثيرة للجدل، موضحة أنها قرأت في بعض النصوص الدينية أن السجائر والخمر ليست من الكبائر السبع الموبقات، لكنها شددت في الوقت نفسه على أنها تحرص على الصلاة وقراءة ما يتعلق بالدين.

وأكدت أنها لم تدخن السجائر في حياتها، لكنها قد تتأثر أحيانًا بما يسمى بالتدخين السلبي عندما تكون في أماكن مغلقة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أنها تعيش صراعًا دائمًا مع نفسها، قائلة: «الشيطان أحيانًا يغلبني وأحيانًا أنا اللي بغلبه»، مشيرة إلى أن الإنسان يظل طوال حياته في محاولة مستمرة ليكون أفضل.