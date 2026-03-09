مفتي الجمهورية: لا تنشغلوا بموعد ليلة القدر.. واغتنموا العشر الأواخر بالطاعة

دعا نظير عياد مفتي الجمهورية، المسلمين، إلى مضاعفة الطاعات والعبادات خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، مؤكدًا أن الحكمة من إخفاء توقيت ليلة القدر؛ هي تشجيع المسلمين على الاجتهاد في العبادة طوال هذه الأيام المباركة، وليس الانشغال فقط بمحاولة تحديد موعدها.

العلامات التي وردت عن ليلة القدر

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» على قناة صدى البلد، أن بعض العلامات التي وردت عن ليلة القدر تتعلق بهدوء الأجواء وصفائها، وطلوع الشمس في صباحها بشكل مميز، لكنها ليست وسائل قاطعة لتحديد الليلة بشكل دقيق.

الأحاديث النبوية الشريفة

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن بعض الآراء غير القوية ذهبت إلى ترجيح وقوع ليلة القدر في ليلة السابع والعشرين من رمضان، مستندة إلى رمزية الرقم 7 في بعض المخلوقات مثل السموات والأراضين وأيام الأسبوع، إلا أن الأحاديث النبوية الشريفة تؤكد ضرورة التماسها في العشر الأواخر، وخاصة في الليالي الوترية.

قراءة القرآن والدعاء

وأكد أن الأهم بالنسبة للمسلم هو استثمار هذه الأيام المباركة في الصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء، حتى ينال فضل ليلة القدر وأجرها العظيم.