مفتي الجمهورية: زيدوا الطاعة في العشر الأواخر.. ولا تبحثوا عن وقت ليلة القدر

أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ، على أهمية الإكثار من الطاعة والعبادة في الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الهدف من ليلة القدر المباركة هو التقرب إلى الله، وليس مجرد البحث عن توقيتها.

صفاء الجو وصمت الأصوات

وأوضح الدكتور نظير عياد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «اسأل المفتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن علامات ليلة القدر تشمل صفاء الجو وصمت الأصوات، مع صفاء الشمس، لكنها ليست وسيلة لتحديد وقت محدد للبحث عنها، بل المطلوب زيادة الطاعة والعبادة في العشر الأواخر.

رمزية الرقم سبعة

وأشار الدكتور نظير عياد، إلى أن بعض الأقوال الضعيفة ذكرت أن ليلة القدر قد تكون في الليلة 27، مستندًا إلى رمزية الرقم سبعة في السموات والأراضين وأيام الأسبوع، لكنه شدد على أن الأحاديث النبوية تحث على طلب ليلة القدر في العشر الأواخر، وخصوصًا في الليالي الوترية، مؤكدًا أن الأهم هو أن يغمر المسلم هذا الشهر بالصلاة والتعبد والإكثار من الطاعة.