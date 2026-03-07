الجماع في نهار رمضان.. مفتي الجمهورية يحسم الجدل: الكفارة على الزوج والزوجة تقضي الأيام

كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن حكم الجماع بين الزوجين في نهار رمضان، بعلم أو بدون علم للحكم الشرعي، وهل تقع الكفارة على الزوج فقط، أم على الزوج والزوجة.

وتلقى المفتي سؤالا ورد إليه خلال برنامج «اسأل المفتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، مضمونة: "سيدة تقول إنها تزوجت منذ 20 عامًا وأفطرت تسعة أيام من رمضان، بسبب الجماع، منها خمسة أيام في أيام العرس وأربعة أيام في العام التالي، دون قصد أو معرفة بأحكام الصيام، فماذا تفعل؟".

وفي رد المفتي، أوضح الدكتور نظير عياد أن الحكم الشرعي في هذه الحالة يختلف باختلاف ظروف الزوجين، مؤكدًا أن الكفارة تقع في الأصل على الزوج، مع وجود خلاف فقهي حول مدى مشاركة الزوجة، خاصة إذا كان قد أجبرها أو راودها على الفعل.

وقال: “وعلى المفتى به الكفارة على الزوج، وتكون بإطعام ستين مسكينًا أو صيام شهرين متتابعين، ويجب على الزوجة أن تقضي هذه الأيام بنفسها”، مشيرًا إلى أنه إذا رفض الزوج الصوم أو دفع الكفارة، تحرص الزوجة على تشجيع الزوج لاحقًا على الوفاء بالكفارة إن استطاع.

وأضاف الدكتور نظير عياد، أن مرور الزمن لا يغير الحكم الشرعي، وأن أي ذنب وقع دون علم يجب تصحيحه بالقضاء أو الفدية أو الصدقة، مستشهدًا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه رجل ارتكب جماعًا في نهار رمضان لإطعام ستين مسكينًا أو الصوم، موضحًا أن حقوق العباد لا يمكن التهاون فيها، وأن التوبة النصوح تشمل السعي لتصحيح الأخطاء وتقريب النفس إلى الله.