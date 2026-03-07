قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيناس مكي تكشف عن تحول جذري في شخصية رشيدة بمسلسل الضحايا
ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مارس
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-3-2026
مسابقة للطلاب في الطاقة الجديدة والمتجددة.. البحث العلمي تعلن التفاصيل
نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة
الحرس الثوري ينتظر تواجد القوات الأمريكية بمضيق هرمز
بشرى سارة للموظفين.. تبكير موعد صرف مرتبات مارس 2026
230 قنبلة..جيش الاحتلال: ضرب مصنع صواريخ سري إيراني تحت الأرض
مباحث طهطا تكشف هوية فتاة صدمها قطار داخل محطة سكة حديد بسوهاج
ما جزاء من يعفو ويتسامح فى الدنيا والآخرة؟.. الإفتاء تجيب
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي
الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي
ديني

ما حكم الدعاء بآية من القرآن حال السجود في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

حكم الدعاء بآية من القرآن حال السجود في الصلاة.
حكم الدعاء بآية من القرآن حال السجود في الصلاة.
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل يجوز الدعاء بآية من القرآن الكريم في سجود الصلاة؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: من المقرر شرعًا أن الركوع والسجود محلان لتعظيم الرب سبحانه وتعالى بالتسبيح والذكر والدعاء، وأنهما ليسا محلًّا لقراءة القرآن؛ وعلى ذلك أجمع العلماء؛ قال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (1/ 431، ط. دار الكتب العلمية): [أما قراءة القرآن في الركوع فجميع العلماء على أن ذلك لا يجوز.. وأجمعوا أن الركوع موضع لتعظيم الله بالتسبيح وأنواع الذكر] اهـ.

وقال الشيخ ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (23/ 58، ط. مجمع الملك فهد): [وقد اتفق العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود] اهـ.

والأصل في هذا الإجماع ما ثبت من النهي عنهما فيما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ؛ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ».

الدعاء فى السجود بالأيات التى فيها دعاء

وتابعت: أما إن قصد المصلي -بقراءته بعض الآيات القرآنية التي جاء فيها الدعاء في ركوعه وسجوده- الدعاءَ والذكر والثناء على الله تعالى ولم يقصد تلاوة القرآن، فيجوز بلا كراهة؛ كدعاء المصلي في سجوده بنحو ما جاء في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: 74].

قال الشيخ الدردير في "الشرح الصغير" (1/ 339، ط. دار المعارف): [(و) كُره (القراءة بركوعٍ أو سجودٍ) إلا أن يقصد في السجود بها الدعاء؛ كأن يقول: "رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إذْ هَدَيْتنَا" إلخ، فلا يُكره] اهـ.

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (1/ 62، ط. دار الفكر): [وتكره القراءة في غير القيام؛ للنهي عنها] اهـ.

وقال الإمام عبد الحميد الشرواني مُحشِّيًا عليه: [قال الزركشي: ومحل كراهتها إذا قصد بها القرآن، فإن قصد بها الدعاء والثناء، فينبغي أن تكون كما لو قنت بآية من القرآن. اهـ. أي: فلا تكون مكروهة، وينبغي أن مثل قصد القرآن ما لو أطلق فيما يظهر أخذًا مما يأتي في القنوت. ع ش (قوله في غير القيام) أي: من الركوع وغيره من بقية الأركان] اهـ. 

