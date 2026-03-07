قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دولة أغضبت ترامب.. إسبانيا تدعو لاستقرار لبنان وإدانة الإحتلال
إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل يرفع مستوى التوتر الأمني
هاتف محمول يتسب في مقتل شاب بالبدرشين
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 7 مارس 2026
بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني وبوتين: التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة
ليلة من الزمن الجميل.. تألق محمد صلاح يقود ليفربول لربع نهائي الكأس| إيه الحكاية؟
دعاء بعد صلاة الظهر في رمضان.. 3 كلمات تسخر لك الأرض ومن عليها
إيران تهدد مواطنيها: تصوير مواقع القصف يحولك إلى “جاسوس للعدو”
ضبط سائق وآخر روجا المخدرات بسيارة ميكروباص في القليوبية
ترامب يطالب إيران بـ«استسلام غير مشروط»… لكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يقبلها الله من غير المسلم.. صلاة تغفر الذنوب وتجلب الرزق في رمضان
أصل الحكاية

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 7 مارس 2026

عبد الفتاح تركي

أسعار البنزين والسولار اليوم 7 مارس 2026 في مصر .. تشهد أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 7 مارس 2026 اهتمامًا واسعًا من المواطنين ومالكي السيارات في مختلف المحافظات، حيث تزايدت معدلات البحث عن أحدث تسعيرة معلنة داخل محطات الوقود، وفقًا لآخر إعلان صادر عن الجهات المختصة بشأن أسعار الوقود والطاقة في السوق المحلي.

استقرار أسعار البنزين اليوم في محطات الوقود

أكدت البيانات الرسمية استقرار أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 7 مارس 2026 في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية، دون تسجيل أي زيادات أو تحركات جديدة، ما يعكس حالة من الثبات في تسعيرة المنتجات البترولية خلال الفترة الحالية.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة مستمرة من الجهات المعنية لأسواق الطاقة، مع الحرص على تحقيق التوازن بين متغيرات السوق العالمية واحتياجات السوق المحلي، بما يضمن استقرار الأسعار وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في الوقت الراهن.

أسعار البنزين 95 و92 و80 اليوم

سجل سعر بنزين 95 نحو 21 جنيهًا للتر، ويُعد الأعلى سعرًا بين أنواع البنزين المتداولة نظرًا لجودته المرتفعة وكفاءته في تحسين أداء المحركات الحديثة.

أما سعر بنزين 92 فقد بلغ 19.25 جنيه للتر، وهو من أكثر الأنواع استخدامًا بين أصحاب السيارات الخاصة نظرًا لتوازنه بين السعر والكفاءة.

أسعار البنزين والسولار

فيما سجل سعر بنزين 80 نحو 17.75 جنيه للتر، ويُعتبر الخيار الأقل سعرًا بين أنواع البنزين، ويُستخدم على نطاق واسع في السيارات التي تتوافق محركاتها مع هذا النوع من الوقود.

سعر السولار اليوم السبت 7 مارس 2026

بلغ سعر السولار اليوم نحو 17.5 جنيه للتر، ويُعد من أهم أنواع الوقود المستخدمة في قطاعي النقل والبضائع، إضافة إلى اعتماده في عدد من الأنشطة الصناعية والخدمية، وهو ما يجعل استقرار سعره عنصرًا مؤثرًا في ضبط تكاليف النقل وأسعار السلع.

سعر غاز تموين السيارات

سجل سعر غاز تموين السيارات 10 جنيهات للمتر المكعب، ويُعد خيارًا اقتصاديًا مناسبًا لشريحة واسعة من مالكي السيارات الذين يعتمدون على الغاز الطبيعي كبديل للبنزين، نظرًا لانخفاض تكلفته مقارنة بالوقود التقليدي.

البنزين والسولار

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وفق الشرائح

يتم تحديد أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وفقًا لشرائح الاستهلاك، في إطار سياسة تستهدف تحقيق العدالة بين مختلف فئات المستهلكين.

بلغ سعر الشريحة الأولى من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا نحو 4 جنيهات للمتر المكعب، وهي مخصصة للمنازل منخفضة الاستهلاك.

وسجلت الشريحة الثانية من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا نحو 5 جنيهات للمتر المكعب، وتُطبق على فئة الاستهلاك المتوسط.

أما الشريحة الثالثة التي تزيد على 60 مترًا مكعبًا فقد بلغت 7 جنيهات للمتر المكعب، وتخص المنازل مرتفعة الاستهلاك.

أسعار أنابيب الغاز المنزلي والتجاري 2026

بلغ سعر الأسطوانة المنزلية نحو 225 جنيهًا، وتُستخدم في المنازل التي لا تصلها شبكة الغاز الطبيعي.

فيما سجل سعر الأسطوانة التجارية نحو 450 جنيهًا، وهي المخصصة للمطاعم والمحال التجارية التي تعتمد على أنابيب الغاز في أنشطتها اليومية.

أسعار البنزين والسولار

أسعار غاز قمائن الطوب والغاز الصناعي

سجل سعر غاز قمائن الطوب نحو 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، ويُستخدم هذا النوع في الصناعات البسيطة وبعض الأنشطة الإنتاجية.

كما بلغ سعر غاز الصب الصناعي نحو 16 ألف جنيه للطن، ويُخصص للمصانع الكبيرة والعمليات الصناعية التي تتطلب كميات ضخمة من الطاقة لتشغيل خطوط الإنتاج.

متابعة حكومية مستمرة لضبط سوق الوقود

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار المتابعة اليومية لحركة أسعار النفط العالمية وتكاليف الإنتاج، بما يضمن الحفاظ على التوازن بين استقرار السوق المحلي ومصالح المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وتقلبات أسواق الطاقة عالميًا.

زيادة أسعار البنزين والسولار

يأتي هذا الاستقرار ضمن توجهات الدولة الرامية إلى تحقيق الانضباط المالي التدريجي، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على استقرار تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات المرتبطة بأسعار الوقود في مصر.

