يبحث المواطنون في مصر عن أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة نتيجة الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل، والتي أدت إلى ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار النفط عالميا، إلى جانب تداعيات إغلاق مضيق هرمز، ما انعكس على حالة من الترقب في أسواق الطاقة حول العالم.

أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

استقرار أسعار البنزين في مصر

على الرغم من الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية، شهدت محطات الوقود في مصر اليوم الجمعة حالة من الاستقرار الكامل في الأسعار.

ويأتي ذلك تنفيذا لقرار وزارة البترول والثروة المعدنية الصادر في 17 أكتوبر 2025، والذي تضمن تحريك أسعار المنتجات البترولية وقتها، مع تثبيتها لمدة عام كامل بهدف تحقيق استقرار في سوق الطاقة ومنع حدوث تقلبات مفاجئة قد تشكل عبئا إضافيا على المواطنين.

ويأتي هذا القرار ضمن سياسة حكومية تستهدف تحقيق توازن بين الأسعار المحلية والمتغيرات العالمية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

وفق آخر تحديث رسمي معتمد، جاءت أسعار الوقود اليوم على النحو التالي:

بنزين 95: 21 جنيها للتر

بنزين 92: 19.25 جنيها للتر

بنزين 80: 17.75 جنيها للتر

السولار: 17.5 جنيها للتر

الغاز الطبيعي للسيارات: 10 جنيهات

أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

أسعار أنبوبة البوتاجاز اليوم

ووفقا للبيان الرسمي الصادر عن وزارة البترول، جاءت أسعار أسطوانات البوتاجاز خلال تعاملات اليوم كالتالي:

الأسطوانة المنزلية: 225 جنيها

الأسطوانة التجارية: 450 جنيها

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

أما أسعار شرائح الغاز الطبيعي للمنازل فجاءت وفق النظام الشرائحي المعتمد على النحو التالي:

الشريحة الأولى (حتى 30 مترا مكعبا): 4 جنيهات للمتر المكعب

الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترا مكعبا): 5 جنيهات للمتر المكعب

الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترا مكعبا): 7 جنيهات للمتر المكعب

أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

أسعار الغاز للاستخدامات الصناعية

وفيما يخص القطاع الصناعي، أعلنت وزارة البترول الأسعار التالية:

غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية

غاز الصب الصناعي: 16 ألف جنيه للطن