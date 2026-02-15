في ذكرى رحيلها.. قصة مقـ.ـتل فاتن فريد على يد عامل محطة بنزين

يوافق اليوم، الأحد 15 فبراير، ذكرى رحيل الفنانة فاتن فريد، التي ولدت في 18 يونيو عام 1945، ورحلت عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 2007، بعد مقتلها في قضية هزت الرأي العام آنذاك.

فاتن فريد

ولدت فاتن فريد في القاهرة، لأم وأب مصريين، كان جمالها اللافت وصوتها المميز شهادة عبورها لعالم الفن والشهرة.

التحقت فاتن فريد بمعهد الفنون الموسيقية القسم الحر في 1975، وحققت فاتن النجومية في سوريا ولبنان ثم عادت إلى مصر لتدخل عالم الغناء، والتمثيل، وأنتجت أحد الأفلام.

أعمال فاتن فريد

ومن أهم أعمال فاتن فريد "صراع الأقوياء"، و"امرأة تدفع الثمن"، و"ولو بعد حين"، و"الجدعان الثلاثة"، و"الخطيئة السابعة"، و"عروس بولاق"، و"رجل خطير"، و"الست ابتسام"، و"وحوش المينا"، والذي يعتبر بداية تقديمها كبطلة مطلقة للجمهور بطلة مطلقة، مع كونها أهم نجوم هذه الفترة، كما أنتجت النجمة الراحلة فاتن فريد فيلم "بياضة"، و كان آخر أعمالها مسلسل "بطة واخواتها".

أسرة فاتن فريد

تزوجت الفنانة فاتن فريد وأنجبت خمس بنات، وقبل وفاتها بعام تقريبا تزوجت مرة أخرى من رجل الأعمال محمود خليفة، والذي كان يملك محطة بنزين.

مقتل فاتن فريد

وتعود واقعة مقتل فاتن فريد إلى خلاف نشب بينها وعامل لدى زوجها في محطة البنزين التابعة له، إذ ذهب هذا العامل لمنزل الفنانة كى تتوسط له لدى زوجها لإنهاء الخلاف وعودته مرة أخرى للعمل، ولكن اشتد النقاش بينهما، لتدفعه «فريد» بعيدا عنها وتسقطه أرضًا.

واستشاط غضب العامل تجاه فاتن فريد، فأخذ سكينًا كانت بجوار الفنانة، وسدد لها طعنات نافذة في القلب والصدر لتسقط قتيلة وسط بركة من الدماء.

ورغم توسلات فاتن فريد للعامل بأن يتركها، إلا أنه ظل حتى تأكد من أن طعناته كانت نافذة، لترحل الفنانة بعد وصولها المستشفى مباشرة، وبعدها قام حارس المنزل بـ الإمساك بالقاتل وسلمه لرجال المباحث.