ياسر جلال: ندعم حرية الصحافة.. وفوضى التصوير انتشرت مع أي موقف بالشارع
مواعيد المدارس في رمضان 2026 .. قرارات نهائية
وزير البترول: 3 شركات دولية تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 16.7 مليار دولار
400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026
تشكيل الجيش الملكي لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
خالد البلشي: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة كارثة على العمل الصحفي
مجلس الوزراء ينعى الدكتور مفيد شهاب: صاحب مسيرة علمية ووطنية حافلة بالعطاء
15 %.. تطبيق الزيادة الجديدة لـ المعاشات في يوليو 2026
السعودية تحدد موعد استطلاع هلال رمضان 2026
دعاء المغرب 28 شعبان.. كلمات قصيرة تجلب لك المغفرة والرحمة
سعر الدولار اليوم 15-2-2026 .. تراحع 4 قروش
الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس أول أيام شهر رمضان 2026
الزمالك يشكر الجهات الأمنية على تسهيل وصول الجماهير من القاهرة لـ الإسماعيلية

توجه مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، بالشكر والتقدير إلى الجهات الأمنية على ما قدمته من تعاون وجهد كبيرين في تأمين وتسهيل انتقال حافلات جماهير القلعة البيضاء من القاهرة إلى الإسماعيلية، لمساندة الفريق الأول لكرة القدم خلال مواجهته أمام كايزر تشيفز، في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كما وجه مجلس الإدارة الشكر إلى اللواء محمد عامر،  مساعد وزير الداخلية و مدير أمن الإسماعيلية، لحرصه على التواصل المباشر مع مسؤولي النادي للاطمئنان على عودة الجماهير بسلام إلى القاهرة، والتأكيد على عدم وقوع أي إصابات، وأن ما حدث اقتصر على ارتطام حافلتين، ما أسفر عن تهشم جزء من زجاج إحداهما.

ويُثمن مجلس إدارة الزمالك هذا الدور المسؤول من الجهات الأمنية، مؤكدًا أن سلامة الجماهير تأتي في مقدمة الأولويات، وأن النادي سيواصل جهوده لتوفير سبل الراحة والدعم لجماهيره، والعمل على تواجد أكبر عدد ممكن منهم في المباريات التي تُقام خارج القاهرة، تقديرًا لدورهم الدائم في مساندة الفريق.

