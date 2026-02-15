الزمالك يشكر الجهات الأمنية على تسهيل وصول الجماهير من القاهرة لـ الإسماعيلية

توجه مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، بالشكر والتقدير إلى الجهات الأمنية على ما قدمته من تعاون وجهد كبيرين في تأمين وتسهيل انتقال حافلات جماهير القلعة البيضاء من القاهرة إلى الإسماعيلية، لمساندة الفريق الأول لكرة القدم خلال مواجهته أمام كايزر تشيفز، في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كما وجه مجلس الإدارة الشكر إلى اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية و مدير أمن الإسماعيلية، لحرصه على التواصل المباشر مع مسؤولي النادي للاطمئنان على عودة الجماهير بسلام إلى القاهرة، والتأكيد على عدم وقوع أي إصابات، وأن ما حدث اقتصر على ارتطام حافلتين، ما أسفر عن تهشم جزء من زجاج إحداهما.

ويُثمن مجلس إدارة الزمالك هذا الدور المسؤول من الجهات الأمنية، مؤكدًا أن سلامة الجماهير تأتي في مقدمة الأولويات، وأن النادي سيواصل جهوده لتوفير سبل الراحة والدعم لجماهيره، والعمل على تواجد أكبر عدد ممكن منهم في المباريات التي تُقام خارج القاهرة، تقديرًا لدورهم الدائم في مساندة الفريق.