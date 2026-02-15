بالصور.. عقد من السرد البصري العالمي وروماني حافظ يمثل مصر في قلب الحدث

تأتي مشاركة الفنان المصري روماني حافظ في الدورة العاشرة من مهرجان إكسبوجر الدولي للتصوير الفوتوغرافي 2026 بالشارقة تمثيلًا لمصر في المحافل والمؤتمرات الفنية العالمية، وتجسيدًا لحضور الفن المصري في واحدة من أهم المنصات الدولية المتخصصة في الصورة والسرد البصري.

وتحمل هذه الدورة شعار عقد من السرد القصصي البصري، ما يمنح المشاركة بعدًا رمزيًا يعكس تلاقي التجربة المصرية مع مسار عالمي يحتفي بالصورة كأداة للمعرفة والتعبير الثقافي. ويشارك روماني حافظ من خلال معرضه ذاكرة السكون والمكان، الذي يقدم معالجة فنية تتناول العلاقة بين الضوء والذاكرة والهوية المعمارية، في رؤية تتجاوز التوثيق التقليدي إلى فضاء تأملي يعكس نضج التجربة الفوتوغرافية المصرية.

كما يقدم الفنان محاضرة بعنوان بين الذاكرة والنور على منصة Stage X، إحدى المنصات الرئيسية للمهرجان، حيث يستعرض رؤيته الفكرية لدور الضوء في تشكيل إدراك المكان واستحضار الزمن، بما يعزز البعد المعرفي للمشاركة المصرية داخل هذا الحدث الدولي.

وتؤكد هذه المشاركة أن الفن المصري بات حاضرًا بقوة في المؤتمرات والفعاليات العالمية المتخصصة، وأن الصورة الفوتوغرافية المصرية قادرة على بناء جسور حوار ثقافي عربي – عالمي، وترسيخ مكانة الإبداع المصري ضمن المشهد البصري الدولي.