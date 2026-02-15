قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل صحة النواب: الحزمة الاجتماعية تعكس رؤية رئاسية تجعل صحة المواطن أولوية
طقس غداً.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة والساحل والصعيد| تفاصيل
اتحاد العمال: قرارات الحماية الاجتماعية خطوة قوية لدعم الأكثر احتياجًا
وزيرة التضامن: ننسق مع المالية لبدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان
مشاجرة بين لاعبي الأهلي والجيش الملكي وشغب من الجماهير المغربية
داعية إسلامية: من لا يُغفر له في رمضان هو الخاسر الحقيقي
غدا ..صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل حلول رمضان
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص من قنا في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط
ترامب: أعضاء مجلس السلام تعهدوا بأكثر من 5 مليارات دولار لإعمار غزة
وزارة الدولة للإعلام: اجتماع مع رؤساء الهيئات الإعلامية بعد غدٍ
داعية إسلامية: رمضان سيد الشهور.. وليلة القدر قد لا تكون وترية
روسيا: زلزال بقوة 6.0 درجات يضرب جزر الكوريل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: أعضاء مجلس السلام تعهدوا بأكثر من 5 مليارات دولار لإعمار غزة

دونالد ترامب
دونالد ترامب
هاجر رزق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تعهد دول أعضاء في مجلس السلام الذي يرأسه بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لجهود الإغاثة و إعادة الإعمار في قطاع غزة.

و أكد ترامب في بيان له، أن المجلس الذي أسسه "لديه إمكانات غير محدودة"، مشيرا إلى أن خطته لإنهاء النزاع في غزة، التي كشف عنها في أكتوبر الماضي، "تم تبنيها بالإجماع من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

واستعرض ترامب الجهود التي سبقت الإعلان الجديد، قائلا: "بعد ذلك بوقت قصير، قمنا بتسهيل المساعدات الإنسانية بسرعة قياسية، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء والمتوفين".

وأضاف: "في الشهر الماضي فقط، انضم إلي عشرات من الأعضاء المؤسسين البارزين في دافوس بسويسرا للاحتفال بتشكيله الرسمي، وتقديم رؤية جريئة للمدنيين في غزة، ثم في النهاية، إلى ما هو أبعد من غزة – السلام العالمي!".

وكشف ترامب عن الاجتماع المقبل للمجلس، المقرر في 19 فبراير 2026 في معهد دونالد ترامب للسلام بواشنطن، حيث سيتم الإعلان رسميا عن التعهدات المالية والبشرية للدول الأعضاء.

وشدد على شرط أساسي لتنفيذ الخطة، قائلا: "الأمر المهم للغاية، يجب على حماس الالتزام بنزع السلاح الكامل والفوري".

وأكد ترامب طموحه للمجلس، معتبرا أنه "سيثبت أنه الهيئة الدولية الأكثر تأثيرا في التاريخ"، معربا عن فخره "بأن أخدم كرئيس له".

الرئيس الأمريكي مجلس السلام قطاع غزة إعادة الإعمار المساعدات الإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء .. مصادر تكشف لصدي البلد عن ملامح حركة المحافظين| تفاصيل

ترشيحاتنا

سعر الذهب

سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم 15-2-2026..معاودة للصعود بقيمة 10 جنيهات

صورة ارشيفية

لجنة تنمية الصادرات: حزمة الحماية الاجتماعية تدعم الفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان

جانب من الاجتماع

وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة بعدد من المحافظات

بالصور

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد