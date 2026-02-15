ترامب: أعضاء مجلس السلام تعهدوا بأكثر من 5 مليارات دولار لإعمار غزة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تعهد دول أعضاء في مجلس السلام الذي يرأسه بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لجهود الإغاثة و إعادة الإعمار في قطاع غزة.

و أكد ترامب في بيان له، أن المجلس الذي أسسه "لديه إمكانات غير محدودة"، مشيرا إلى أن خطته لإنهاء النزاع في غزة، التي كشف عنها في أكتوبر الماضي، "تم تبنيها بالإجماع من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

واستعرض ترامب الجهود التي سبقت الإعلان الجديد، قائلا: "بعد ذلك بوقت قصير، قمنا بتسهيل المساعدات الإنسانية بسرعة قياسية، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء والمتوفين".

وأضاف: "في الشهر الماضي فقط، انضم إلي عشرات من الأعضاء المؤسسين البارزين في دافوس بسويسرا للاحتفال بتشكيله الرسمي، وتقديم رؤية جريئة للمدنيين في غزة، ثم في النهاية، إلى ما هو أبعد من غزة – السلام العالمي!".

وكشف ترامب عن الاجتماع المقبل للمجلس، المقرر في 19 فبراير 2026 في معهد دونالد ترامب للسلام بواشنطن، حيث سيتم الإعلان رسميا عن التعهدات المالية والبشرية للدول الأعضاء.

وشدد على شرط أساسي لتنفيذ الخطة، قائلا: "الأمر المهم للغاية، يجب على حماس الالتزام بنزع السلاح الكامل والفوري".

وأكد ترامب طموحه للمجلس، معتبرا أنه "سيثبت أنه الهيئة الدولية الأكثر تأثيرا في التاريخ"، معربا عن فخره "بأن أخدم كرئيس له".