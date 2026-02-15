روسيا: زلزال بقوة 6.0 درجات يضرب جزر الكوريل

أفاد المعهد الألماني للأبحاث الجيولوجية (GFZ)، بوقوع زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب جزر الكوريل في روسيا، مضيفاً أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وفي سياق ذات متصل، ضرب زلزال متوسط القوة بلغت شدته 5.4 درجة على مقياس ريختر غرب إندونيسيا، مستهدفاً منطقة جزيرة "إيلواكاراتونغ - سولوت"، مما أثار حالة من اليقظة لدى السلطات المحلية وسكان المناطق الساحلية القريبة من مركز الهزة.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية ، بأن الهزة الأرضية وقعت على عمق ضحل لم يتجاوز 10 كيلومترات تحت سطح البحر، مؤكدة في بيان طمأنت فيه الجمهور عدم وجود أي مؤشرات لنشوء أمواج مد عاتية "تسونامي" نتيجة لهذا النشاط الزلزالي.

وفيما يتعلق بالخسائر، لم تُسجل التقارير الأولية الواردة من المنطقة المنكوبة وقوع أي ضحايا بشرية أو أضرار مادية جسيمة في البنية التحتية، وسط استمرار عمليات الرصد والتقييم الميداني من قبل فرق الطوارئ لضمان سلامة المواطنين.

وتأتي هذه الهزة الأرضية لتذكر بموقع إندونيسيا الجغرافي الحرج فوق ما يعرف بـ "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد التقاء عدة صفائح تكتونية نشطة، مما يجعل الأرخبيل الإندونيسي عرضة لاهتزازات أرضية ونشاط بركاني مستمر ومكثف.