هل مصر في حزام الزلازل؟.. رئيس معهد البحوث الفلكية يحسم الجدل

أكد طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن مصر من أهدى المناطق في النشاط الزلزالي قياسا بدول المحيط الهندي والهادي والأطلنطي.

وقال طه رابح في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" عند حدوث أي زلزال يتم عمل تحليل فوري يتم رفعه على شبكة الزلازل وترسل على غرفة الأزمات بمجلس الوزراء ".

واكمل طه رابح :" لدينا 100 محطة موزعة على مستو الجمهورية لرصد الزلازل والاهتزازات والتحركات الأرضية ".



وتابع طه رابح :" لدينا محطات عجلة زلزالية عالية التقنية حول السد العالي و محطة الضبعة ".

وأكمل طه رابح :" هناك مقترحات لعمل محطات لتسريع عملية الإنذار المبكر للمنشآت ذات الأهمية القصوى ".