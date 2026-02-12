بداية من الوقفة.. تعديل مواعيد قطارات السكة الحديد في شهر رمضان

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن اعتماد جداول تشغيل معدلة لبعض الرحلات على مختلف خطوط الشبكة، تماشيًا مع طبيعة التشغيل خلال شهر رمضان المبارك، بهدف تيسير حركة السفر وخدمة جمهور الركاب، بما يتوافق مع أوقات الإفطار وساعات العمل في الشهر الكريم، حيث من المقرر بدء تطبيق المواعيد الجديدة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026.

التعديلات الجديدة للوجه البحري وإيقاف الـ تالجو

- قطار رقم 3017 (ثالثة مكيفة) سيقوم بوقوفه بمحطتي قويسنا وبركة السبع في خط القاهرة / المنصورة

- تم تعديل موعد قطار رقم 925 (مكيف) ليغادر من محطة القاهرة الساعة 18:45 ويصل إلى محطة طنطا الساعة 20:10

- إضافة مقرر وقوف لقطار رقم 297 (إكسبريس) في خط طنطا / المنصورة بمحطتي منية شنتنا عياش وصفط تراب

- تعديل موعد قطار 268 (ركاب) ليغادر من المنصورة الساعة 13:25 ويصل طنطا الساعة 14:55

- تعديل موعد قطار 59 (ركاب) ليقوم من طنطا الساعة 13:30 ويصل المنصورة الساعة 15:05

- تعديل موعد قطار رقم 1915 (سياحي) ليغادر من القاهرة الساعة 15:20 ويصل المنصورة الساعة 17:40

- تعديل موعد قطار 586 / 587 (مكيف) ليغادر من الإسكندرية الساعة 14:20 ويصل المنصورة الساعة 17:30

- تعديل موعد قطار 63 (ركاب) ليغادر من طنطا الساعة 15:50 ويصل المنصورة الساعة 17:20

- كما تقرر إيقاف تشغيل القطارين رقم 2026 / 2027 (تالجو) في خط القاهرة / الإسكندرية والعكس خلال شهر رمضان المبارك ولحين صدور تعليمات أخرى.

تعديلات مواعيد الوجة القبلي

- تعديل موعد قطار 134 (ركاب) ليغادر من الجيزة الساعة 12:05 ويصل الفيوم الساعة 15:00

- تعديل موعد قطار 147 (ركاب) ليغادر من الفيوم الساعة 13:30 ويصل الجيزة الساعة 16:00

- تعديل موعد قطار 145 (ركاب) ليغادر من الفيوم الساعة 20:35 ويصل الواسطى الساعة 21:30

تشديد على الرقابة المستمرة

وجه المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالمتابعة المستمرة والاشراف المباشر من قيادات الهيئة علي كافة المستويات لإجراءات التشغيل وحركة القطارات على جميع الخطوط، مع التأكيد على مستوى الجاهزية الفنية وأعمال الصيانة اللازمة ونظافة القطارات قبل التحرك لوجهاتها المقررة.