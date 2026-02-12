قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بنحو 9 قروش .. انخفاض سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
أبعد من مجرد جريمة.. خبير أمن قومي يكشف "المفتاحين" اللذين أسقطا قادة العالم في فخ إبستين
خبير إرهاب: قضية إبستين ليست فضيحة بل شبكة استخبارات دولية تستخدم المال والجنـ.ـس كأداة ضغط
منال عوض: رفع 45 طن مخلفات وتطهير مصرف أبو عوض بالهرم
قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات
الإعدام للمتهم بقـ تل سائق أوبر حلوان.. والسجن عامين لشقيقه
بهدف +90.. القادسية يفوز على نيوم بالدوري السعودي
استحقاق دستوري مؤجل.. هل تقترب ساعة انتخابات المحليات بعد توجيه الرئيس للحكومة؟
زلطة : ندرس خطة لرفع عدد سنوات التعليم الإلزامي
مصطفى بكري: المشاكل الاقتصادية زائلة ولن يتبقى لنا إلا هذا الوطن
مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا.. والتاريخ هينصفه
برلمان

برلمانية: الحكومة الجديدة أمامها ملفات حيوية ينبغي التعامل معها بجدية

التعديل الوزاري
التعديل الوزاري
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التعديل الوزاري الأخير يجب أن يُنظر إليه على أنه خطوة نحو تحقيق إصلاحات جوهرية في الأداء الحكومي، وليس مجرد تغيير في الأسماء، لافته، أن الحكومة الجديدة أمامها ملفات حيوية ينبغي التعامل معها بجدية، لضمان تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

وأضافت الهريدي، في بيان لها، أن التعليم يأتي في مقدمة أولويات الحكومة الجديدة، باعتباره ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وصقل مهارات الشباب، مشيرة إلى أهمية إصلاح المنظومة التعليمية لتزويد الأجيال القادمة بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت الهريدي إلى أن الملفات الخدمية الأخرى يجب أن تحظى بنفس القدر من الاهتمام، مع التأكيد على ضرورة توفير الخدمات الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين اليومية.

وقالت: "من الضروري تحسين قطاعات الصحة والنقل والمرافق العامة، بالإضافة إلى الإسكان والدعم الاجتماعي، لضمان رفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق طموحاتهم". 

وشددت عضو مجلس الشيوخ، على أن التعديل الوزاري يمثل فرصة ذهبية لتبني سياسات أكثر مرونة وفاعلية، مضيفة إن التركيز يجب أن يكون على تحسين الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الرقابة لضمان وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها.

وأضافت أن الخطط المستقبلية يجب أن تتضمن حلولاً واضحة لتطوير التعليم والخدمات العامة، بما يخلق بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتضمن استقرار المجتمع وتماسكه وقالت: “الحكومة الجديدة مسؤولة عن تقديم حلول مبتكرة وواقعية تساهم في رفع مستوى الحياة اليومية للمواطنين”.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة في تحسين الأداء الحكومي وتوفير نتائج ملموسة على أرض الواقع.

