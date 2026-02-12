حالة حزن بعد وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة.. وأحمد سامح يودّعها بكلمات مؤثرة

خيّم الحزن على الوسط الفني بعد الإعلان عن وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة، المعروفة باسم «سوما التونسية»، إثر حادث سير أليم وقع في القاهرة خلال الأيام الماضية.

وكانت النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة قد أعلنت الخبر عبر صفحتها الرسمية، معربة عن خالص تعازيها لأسرة الراحلة، وداعية لها بالرحمة والمغفرة، ومؤكدة مساندتها لعائلتها في هذا الظرف الصعب.

وفاة سوما التونسية

الخبر أعاد إلى الأذهان الحادث الخطير الذي تعرضت له سهام في شهر يناير الماضي أثناء وجودها في مصر برفقة شقيقها، والذي أثار وقتها قلقًا واسعًا بعد انقطاع التواصل بينها وبين أسرتها في تونس.

من جانبه، عبّر المخرج أحمد سامح عن حزنه الشديد لوفاة سهام قريرة، واصفًا إياها بأنها من أقرب الأشخاص إليه. وأكد في رسالة مؤثرة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لا يزال غير قادر على استيعاب الصدمة، داعيًا لها بالرحمة وأن يسكنها الله فسيح جناته، مطالبًا جمهورها ومحبيها بالدعاء لها.

وخلال الساعات الماضية، تصدّر اسم الفنانة الراحلة محركات البحث، مع تداول واسع لسيرتها الفنية ومشوارها في الغناء والمسرح داخل تونس وخارجها.

وتُعد سهام قريرة من الوجوه المعروفة في الساحة الفنية التونسية، حيث شاركت في عدد من المهرجانات والحفلات العربية والدولية، واشتهرت بأدائها المميز لأغنية «زهر البنفسج» للفنان علي الرياحي.

وكانت قد انتقلت إلى مصر في محاولة لتوسيع انتشارها الفني وتحقيق حضور أكبر على الساحة العربية، وفق ما ذكرته في تصريحات إذاعية سابقة.

رحيل سهام قريرة ترك أثرًا حزينًا في قلوب محبيها وزملائها، الذين نعوها بكلمات مؤثرة، مستذكرين موهبتها وحضورها الإنساني