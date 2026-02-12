قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ظرف إنساني أليم.. مصر تعزي كندا في ضحايا حادث إطلاق النار بمدرسة في بريتش كولومبيا
ترامب: نتنياهو يتفهم موقفنا وأجريت اجتماعا جيدا معه حول إيران والمفاوضات الإقليمية
بعيدا عن المعدة .. النعناع علاج لمشكلة صحية منتشرة بكثرة
150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن
الحزم يحقق فوزًا ثمينًا على الأخدود 2-1 في دوري روشن السعودي
ترامب : «إيران أضاعت فرصتها»… ويهاجم تل أبيب بسبب نتنياهو
ثورة وفدية ضد قرارات البدوي بتشكيل لجان مؤقتة للحزب بالمحافظات .. خاص
طوفان مدريدي.. أتلتيكو يضرب برشلونة برباعية نظيفة في الشوط الأول بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا
بعد مقترح ياسر جلال .. عقوبات رادعة تطارد هؤلاء بسبب التصوير دون إذن
ترامب يحذر من تبعات عدم تجاوب طهران مع المطالب الأمريكية والدبلوماسية الدولية
لوكمان يضيف الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد في مرمى برشلونة بكأس ملك إسبانيا
ياسمينا عيسى تضمن ميدالية تاريخية لمصر في بطولة العالم للريشة الطائرة البارالمبية
مرأة ومنوعات

بعيدا عن المعدة .. النعناع علاج لمشكلة صحية منتشرة بكثرة

النعناع
النعناع
اسماء محمد

 يلعب النعناع دور كبير في تحسين الصحة العامة وتقوية المناعة وعلاج المغص وتحسين مشاكل الجهاز الهضمي ولكن ما لا يعرفه كثيرون أنه يساعد في علاج أعراض الربو ونزلات البرد في الشتاء.


ووفقا لما جاء في موقع onlymyhealth فإن  النعناع يمكن أن تكون مكملاً قيماً لإدارة أعراض الربو والبرد والانفلونزا وتحسين التنفس سواء كان عن طريق استخدام أوراقه الطازجة أو المجففة أو استخدام زيته الطبيعي.


تساعد المركبات الطبيعية الموجودة في أوراق النعناع، ​​بما في ذلك المنثول، على إرخاء العضلات الملساء في الجهاز التنفسي وهذا الإرخاء قد يُسهّل التنفس لدى مرضى الربو والمصابين بنزلات البرد والانفلونزا كما أن مضغ أوراق النعناع أو شرب شاي النعناع قد يُخفف من حدة نوبات الربو الخفيفة.

الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء

فوائد زيت النعناع للبرد 

 

زيت النعناع للاستنشاق
يمكن استنشاق زيت النعناع العطري، المستخلص من أوراق النعناع، ​​لتخفيف أعراض البرد والانفلونزا والربو.

ضع بضع قطرات من زيت النعناع في وعاء من الماء الساخن واستنشق البخار و مع ذلك، من الضروري استخدام الزيوت العطرية بحذر واستشارة أخصائي رعاية صحية.

تحذير لمرضى الربو 


إذا كنت تعاني من الربو، فمن المهم عدم استبدال أدوية الربو الموصوفة بأوراق النعناع أو العلاجات التي تحتوي على النعناع ويجب اعتبار هذه العلاجات مكملة واستخدامها بعد استشارة طبيبك.

النعناع الربو النعناع يعالج الربو المعدة الهضم علاج البرد يعالج البرد يعالج الانفلونزا

