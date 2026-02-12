بعيدا عن المعدة .. النعناع علاج لمشكلة صحية منتشرة بكثرة

يلعب النعناع دور كبير في تحسين الصحة العامة وتقوية المناعة وعلاج المغص وتحسين مشاكل الجهاز الهضمي ولكن ما لا يعرفه كثيرون أنه يساعد في علاج أعراض الربو ونزلات البرد في الشتاء.



ووفقا لما جاء في موقع onlymyhealth فإن النعناع يمكن أن تكون مكملاً قيماً لإدارة أعراض الربو والبرد والانفلونزا وتحسين التنفس سواء كان عن طريق استخدام أوراقه الطازجة أو المجففة أو استخدام زيته الطبيعي.



تساعد المركبات الطبيعية الموجودة في أوراق النعناع، ​​بما في ذلك المنثول، على إرخاء العضلات الملساء في الجهاز التنفسي وهذا الإرخاء قد يُسهّل التنفس لدى مرضى الربو والمصابين بنزلات البرد والانفلونزا كما أن مضغ أوراق النعناع أو شرب شاي النعناع قد يُخفف من حدة نوبات الربو الخفيفة.

فوائد زيت النعناع للبرد

زيت النعناع للاستنشاق

يمكن استنشاق زيت النعناع العطري، المستخلص من أوراق النعناع، ​​لتخفيف أعراض البرد والانفلونزا والربو.

ضع بضع قطرات من زيت النعناع في وعاء من الماء الساخن واستنشق البخار و مع ذلك، من الضروري استخدام الزيوت العطرية بحذر واستشارة أخصائي رعاية صحية.

تحذير لمرضى الربو



إذا كنت تعاني من الربو، فمن المهم عدم استبدال أدوية الربو الموصوفة بأوراق النعناع أو العلاجات التي تحتوي على النعناع ويجب اعتبار هذه العلاجات مكملة واستخدامها بعد استشارة طبيبك.