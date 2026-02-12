قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ظرف إنساني أليم.. مصر تعزي كندا في ضحايا حادث إطلاق النار بمدرسة في بريتش كولومبيا
ترامب: نتنياهو يتفهم موقفنا وأجريت اجتماعا جيدا معه حول إيران والمفاوضات الإقليمية
بعيدا عن المعدة .. النعناع علاج لمشكلة صحية منتشرة بكثرة
150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن
الحزم يحقق فوزًا ثمينًا على الأخدود 2-1 في دوري روشن السعودي
ترامب : «إيران أضاعت فرصتها»… ويهاجم تل أبيب بسبب نتنياهو
ثورة وفدية ضد قرارات البدوي بتشكيل لجان مؤقتة للحزب بالمحافظات .. خاص
طوفان مدريدي.. أتلتيكو يضرب برشلونة برباعية نظيفة في الشوط الأول بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا
بعد مقترح ياسر جلال .. عقوبات رادعة تطارد هؤلاء بسبب التصوير دون إذن
ترامب يحذر من تبعات عدم تجاوب طهران مع المطالب الأمريكية والدبلوماسية الدولية
لوكمان يضيف الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد في مرمى برشلونة بكأس ملك إسبانيا
ياسمينا عيسى تضمن ميدالية تاريخية لمصر في بطولة العالم للريشة الطائرة البارالمبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إستوريل وأستون فيلا يحققان الفوز في اليوم الثاني من بطولة دوري زد الدولية للناشئين

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انطلقت الجولة الثانية من بطولة دوري زد الدولية للناشئين تحت 15 سنة  ZED International League على ملاعب  زد بارك، بمشاركة 6 أندية محلية وأجنبية.


في المباراة الأولى التي جمعت زد إف سي المصري مع أسيك الإيفواري، فاز أسيك الإيفواري بهدف واحد 0-1 ، وسجل الهدف زوزوا جينو. وفي المباراة الثانية، فاز رايت تو دريم المصري على فيسيل كوبي الياباني بنتيجة 1-2 ، حيث سجل الهدفين علي عبدالناصر ويوسف دسوقي صالح. وفي المباراة الثالثة، تمكن نادي إستوريل البرتغالي من الفوز على نادي أستون فيلا الإنجليزي بنتيجة 0-2، وسجل الهدفين أنطونيو روكيتّ.

في الجولة الثالثة، أقيمت ثلاث مباريات مثيرة. في المباراة الأولى، التقى رايت تو دريم المصري مع أسيك الإيفواري، وخرج أسيك الإيفواري بنتيجة  1-2 ليضيف ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده، ويصل إلى 9 نقاط ، و سجل الهدفين دوميكي كوفي إيمانويل وزوزوا جينو.

أما المباراة الثانية، فقد جمعت زد إف سي المصري مع إستوريل البرتغالي، وانتهت بفوز إستوريل البرتغالي بنتيجة 0-1، مع تسجيل هداف المباراة ليوناردو فيريرا وأصبح رصيده 7 نقاط. 

وفي المباراة الثالثة، واجه فيسيل كوبي الياباني فريق أستون فيلا وانتهت المباراة بفوز فريق أستون فيلا بنتيجة 2-3، ليحصل على أول 3 نقاط،  وسجل الأهداف دانتي تشالك و آدم موندان و أليكس سميث.

ومن المقرر أن تقام بعد غد السبت مباريات الجولة الرابعة، حيث يلتقي زد إف سي المصري مع فيسيل كوبي الياباني الساعة 10:00 صباحًا، وأستون فيلا الإنجليزي مع رايت تو دريم المصري الساعة 11:30 صباحًا، إستوريل البرتغالي مع أسيك الإيفواري الساعة 1:00 ظهرًا.

وتستكمل البطولة بمباريات الجولة الخامسة بعد الاستراحة، حيث يلتقي رايت تو دريم المصري مع زد إف سي المصري الساعة 5:00 مساءً، أستون فيلا الإنجليزي مع أسيك الإيفواري الساعة 6:30 مساءً، وفيسيل كوبي الياباني مع إستوريل البرتغالي الساعة 8:00 مساءً.

وتعد البطولة امتدادًا لجهود نادي زد الرياضي في الاستثمار طويل المدى في قطاع الناشئين، إذ توفر للفرق المشاركة فرص احتكاك دولي حقيقي يسهم في رفع المستوى الفني للاعبين، وتأهيلهم للمنافسات القارية والعالمية والاحتراف الخارجي. 

كما تعكس البطولة ريادة نادي زد الرياضي في تنظيم فعاليات دولية للشباب والناشئين، وتقديم منصة متميزة لاختبار المهارات الفنية والتكتيكية أمام أساليب لعب مختلفة من مختلف دول العالم.

ويُشار إلى أن بطولة دوري زد الدولية للناشئين تُنظم ضمن استراتيجية نادي زد الرياضي طويلة المدى لتطوير قاعدة الناشئين في مصر، كما يُعد النادي المصري الوحيد الذي ينظم بطولات دولية مخصصة للشباب والناشئين، لتوفير فرصة للاحتكاك الدولي وتطوير مهارات اللاعبين على أعلى مستوى. 

كما تُقام جميع مباريات البطولة على ملاعب زد بارك بمدينة الشيخ زايد، ما يعكس حرص النادي على تقديم بيئة متكاملة وآمنة لمنافسات دولية عالية المستوى.

بطولة دوري زد الدولية للناشئين بطولة دوري زد الدولية بطولة دوري زد أسيك الإيفواري فيسيل كوبي الياباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى اليومي والشهري

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم إنستاباي والحد الأقصى للسحب والتحويل

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

رئيس الوزراء

السكن بالإيجار.. مدبولي يكشف تفاصيل تكليف رئاسي ويزف بشرى للمواطنين

الأرصاد

انقلاب مفاجئ بحالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية على هذه المحافظات

ترشيحاتنا

امام عاشور

شاهد أحدث ظهور لإمام عاشور بعد انتهاء عقوبته مع الأهلي

محمد صلاح

حان وقت الرحيل.. حفيظ دراجي يثير الجدل حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

الاهلي

الأهلي يحتفل بذكرى الفوز على الهلال السعودي

بالصور

جمهور الأوبرا يستقبل وائل جسار بحفاوة بالغة فى عيد الحب .. صور

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

أميرة أحمد وكنزي تتألقان بأغاني فيروز فى أولى سهرات مهرجان عيد الحب بدار الأوبرا

أميرة أحمد وكنزي
أميرة أحمد وكنزي
أميرة أحمد وكنزي

تحذير .. التمر الهندي يتفاعل مع هذه الأدوية | بلاش تشتريه

التمر الهندي
التمر الهندي
التمر الهندي

القراصيا وصحتك.. إيه بيحصل للجسم لما تاكلها فى رمضان

القراصيا
القراصيا
القراصيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد