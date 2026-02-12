إستوريل وأستون فيلا يحققان الفوز في اليوم الثاني من بطولة دوري زد الدولية للناشئين

انطلقت الجولة الثانية من بطولة دوري زد الدولية للناشئين تحت 15 سنة ZED International League على ملاعب زد بارك، بمشاركة 6 أندية محلية وأجنبية.



في المباراة الأولى التي جمعت زد إف سي المصري مع أسيك الإيفواري، فاز أسيك الإيفواري بهدف واحد 0-1 ، وسجل الهدف زوزوا جينو. وفي المباراة الثانية، فاز رايت تو دريم المصري على فيسيل كوبي الياباني بنتيجة 1-2 ، حيث سجل الهدفين علي عبدالناصر ويوسف دسوقي صالح. وفي المباراة الثالثة، تمكن نادي إستوريل البرتغالي من الفوز على نادي أستون فيلا الإنجليزي بنتيجة 0-2، وسجل الهدفين أنطونيو روكيتّ.

في الجولة الثالثة، أقيمت ثلاث مباريات مثيرة. في المباراة الأولى، التقى رايت تو دريم المصري مع أسيك الإيفواري، وخرج أسيك الإيفواري بنتيجة 1-2 ليضيف ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده، ويصل إلى 9 نقاط ، و سجل الهدفين دوميكي كوفي إيمانويل وزوزوا جينو.

أما المباراة الثانية، فقد جمعت زد إف سي المصري مع إستوريل البرتغالي، وانتهت بفوز إستوريل البرتغالي بنتيجة 0-1، مع تسجيل هداف المباراة ليوناردو فيريرا وأصبح رصيده 7 نقاط.

وفي المباراة الثالثة، واجه فيسيل كوبي الياباني فريق أستون فيلا وانتهت المباراة بفوز فريق أستون فيلا بنتيجة 2-3، ليحصل على أول 3 نقاط، وسجل الأهداف دانتي تشالك و آدم موندان و أليكس سميث.

ومن المقرر أن تقام بعد غد السبت مباريات الجولة الرابعة، حيث يلتقي زد إف سي المصري مع فيسيل كوبي الياباني الساعة 10:00 صباحًا، وأستون فيلا الإنجليزي مع رايت تو دريم المصري الساعة 11:30 صباحًا، إستوريل البرتغالي مع أسيك الإيفواري الساعة 1:00 ظهرًا.

وتستكمل البطولة بمباريات الجولة الخامسة بعد الاستراحة، حيث يلتقي رايت تو دريم المصري مع زد إف سي المصري الساعة 5:00 مساءً، أستون فيلا الإنجليزي مع أسيك الإيفواري الساعة 6:30 مساءً، وفيسيل كوبي الياباني مع إستوريل البرتغالي الساعة 8:00 مساءً.

وتعد البطولة امتدادًا لجهود نادي زد الرياضي في الاستثمار طويل المدى في قطاع الناشئين، إذ توفر للفرق المشاركة فرص احتكاك دولي حقيقي يسهم في رفع المستوى الفني للاعبين، وتأهيلهم للمنافسات القارية والعالمية والاحتراف الخارجي.

كما تعكس البطولة ريادة نادي زد الرياضي في تنظيم فعاليات دولية للشباب والناشئين، وتقديم منصة متميزة لاختبار المهارات الفنية والتكتيكية أمام أساليب لعب مختلفة من مختلف دول العالم.

ويُشار إلى أن بطولة دوري زد الدولية للناشئين تُنظم ضمن استراتيجية نادي زد الرياضي طويلة المدى لتطوير قاعدة الناشئين في مصر، كما يُعد النادي المصري الوحيد الذي ينظم بطولات دولية مخصصة للشباب والناشئين، لتوفير فرصة للاحتكاك الدولي وتطوير مهارات اللاعبين على أعلى مستوى.

كما تُقام جميع مباريات البطولة على ملاعب زد بارك بمدينة الشيخ زايد، ما يعكس حرص النادي على تقديم بيئة متكاملة وآمنة لمنافسات دولية عالية المستوى.