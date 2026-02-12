قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء آخر جمعة في شهر شعبان.. أدركه بـ20 كلمة مستجابة لسداد دينك
ترامب يهاجم الرئيس الإسرائيلي: رفض العفو عن نتنياهو أمر مخزٍ
مصر تتوج بلقب بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2026
الرئيس الإسرائيلي يرد على دعوة ترامب للعفو عن نتنياهو
موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة
برباعية نظيفة.. اتلتيكو مدريد يكتسح برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
خفض أسعار الفائدة.. نواب البرلمان: خطوة استراتيجية لدعم الاستثمار وتخفيف الأعباء على المواطنين
مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا والتاريخ هينصفه.. سفيرنا بالاتحاد الأوروبي: مصر واحة استقرار في المنطقة لأوروبا| أخبار التوك شو
أسعار الذهب في الكويت يوم الجمعة
احترس .. هذه العلامات تكشف تناولك جرعة زائدة من الكافيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عصام الحضري: لا أحب أحمد شوبير.. وبديله كارت أحمر من حياتي

عصام الحضري
عصام الحضري
حمزة شعيب

تحدث عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق، عن الخلاف المستمر بينه وبين زميله السابق أحمد شوبير، مؤكدًا أنه لا ينوي الصلح معه.

وقال الحضري خلال ظهوره في بودكاست "في التسعين": "لو سأمنح كارت أحمر لأحد، سأمنحه بالتأكيد لأحمد شوبير، ولا توجد أي نية للصلح".

 وأضاف: "أحمد شوبير زعلان مني منذ أكثر من 28 عامًا، وليس مجرد عام أو عامين، ولن أتصالح معه، وعليه أن يحاسب نفسه فيما تسبب فيه من أذى".

وتطرق الحضري إلى مصطفى شوبير، قائلًا: "من الممكن أن يكون مصطفى ضحية شخص يحرك خلافات قديمة، وفتنة بين الجمهور والأندية، وتصفية حسابات. أنا لا أحب والده، لكني أحبه كحارس مرمى محترف وشخصية محترمة".

كما أكد الحضري تعلقه بالأهلي، مشيرًا إلى الروح المميزة للنادي: "الأهلي لديه شيء إلهي من الروح والترابط والحب من عند ربنا، خصوصًا في الفوز بالدقيقة 90. هناك سلبيات وأعداء، لكن شطارة الأهلي أن هذه الأشياء غير مرئية".

 وأضاف: "رحلت عن الأهلي بإرادتي، وعندما أريد العودة سيكون ذلك أيضًا بإرادتي، ولدي عضوية في النادي وقد قمت بالتصويت في الانتخابات الأخيرة".

وتحدث الحضري عن تجربته مع المدرب البرتغالي مانويل جوزيه قائلاً: "مانويل جوزيه أفضل مدرب خلال مسيرتي، ولكن شخصيًا لا أحبه. قبل نهائي إفريقيا أمام الصفاقسي، بعد التعادل 1-1 في الذهاب، قال لنا: ارفعوا وشكم لفوق، نحن ذاهبون للفوز في تونس. وذهب جوزيه لغرفة ملابس الصفاقسي وقال لهم: أنا جاي أكسبكم هناك، وهذا ما حدث".

وأبرز الحضري مكانته التاريخية، مؤكدًا: "أي شخص تريد أن تسأله عن أفضل حارس في تاريخ مصر، ستكون الإجابة عصام الحضري".

عصام الحضري شوبير احمد شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى اليومي والشهري

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم إنستاباي والحد الأقصى للسحب والتحويل

حدود السحب من ماكينات ATM

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك بعد قرار المركزي

صرف معاشات شهر مارس 2026

قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

ترشيحاتنا

والدة هاني رمزي

توثيق سيرة والدة هاني رمزي في كتيب تخليدا لذكراها

ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين تستعرض جمالها بالأسود

شادي عبد السلام

الأضخم إنتاجيا ..المخرج شادي عبدالسلام يتعاقد علي فيلم "عد لعشرة"

بالصور

الجو هيقلب | تحذير من الأرصاد لطقس الجمعة.. وإليك الوقاية من التهاب العين خلال التقلبات الجوية

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية
العاصفة الترابية

جمهور الأوبرا يستقبل وائل جسار بحفاوة بالغة فى عيد الحب .. صور

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

أميرة أحمد وكنزي تتألقان بأغاني فيروز فى أولى سهرات مهرجان عيد الحب بدار الأوبرا

أميرة أحمد وكنزي
أميرة أحمد وكنزي
أميرة أحمد وكنزي

تحذير .. التمر الهندي يتفاعل مع هذه الأدوية | بلاش تشتريه

التمر الهندي
التمر الهندي
التمر الهندي

فيديو

لقاء الخميسي

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي تعلق لأول مرة على أزمة زواج عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد