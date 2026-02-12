عصام الحضري: لا أحب أحمد شوبير.. وبديله كارت أحمر من حياتي

تحدث عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق، عن الخلاف المستمر بينه وبين زميله السابق أحمد شوبير، مؤكدًا أنه لا ينوي الصلح معه.

وقال الحضري خلال ظهوره في بودكاست "في التسعين": "لو سأمنح كارت أحمر لأحد، سأمنحه بالتأكيد لأحمد شوبير، ولا توجد أي نية للصلح".

وأضاف: "أحمد شوبير زعلان مني منذ أكثر من 28 عامًا، وليس مجرد عام أو عامين، ولن أتصالح معه، وعليه أن يحاسب نفسه فيما تسبب فيه من أذى".

وتطرق الحضري إلى مصطفى شوبير، قائلًا: "من الممكن أن يكون مصطفى ضحية شخص يحرك خلافات قديمة، وفتنة بين الجمهور والأندية، وتصفية حسابات. أنا لا أحب والده، لكني أحبه كحارس مرمى محترف وشخصية محترمة".

كما أكد الحضري تعلقه بالأهلي، مشيرًا إلى الروح المميزة للنادي: "الأهلي لديه شيء إلهي من الروح والترابط والحب من عند ربنا، خصوصًا في الفوز بالدقيقة 90. هناك سلبيات وأعداء، لكن شطارة الأهلي أن هذه الأشياء غير مرئية".

وأضاف: "رحلت عن الأهلي بإرادتي، وعندما أريد العودة سيكون ذلك أيضًا بإرادتي، ولدي عضوية في النادي وقد قمت بالتصويت في الانتخابات الأخيرة".

وتحدث الحضري عن تجربته مع المدرب البرتغالي مانويل جوزيه قائلاً: "مانويل جوزيه أفضل مدرب خلال مسيرتي، ولكن شخصيًا لا أحبه. قبل نهائي إفريقيا أمام الصفاقسي، بعد التعادل 1-1 في الذهاب، قال لنا: ارفعوا وشكم لفوق، نحن ذاهبون للفوز في تونس. وذهب جوزيه لغرفة ملابس الصفاقسي وقال لهم: أنا جاي أكسبكم هناك، وهذا ما حدث".

وأبرز الحضري مكانته التاريخية، مؤكدًا: "أي شخص تريد أن تسأله عن أفضل حارس في تاريخ مصر، ستكون الإجابة عصام الحضري".