دعاء آخر جمعة في شهر شعبان.. أدركه بـ20 كلمة مستجابة لسداد دينك
ترامب يهاجم الرئيس الإسرائيلي: رفض العفو عن نتنياهو أمر مخزٍ
مصر تتوج بلقب بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2026
الرئيس الإسرائيلي يرد على دعوة ترامب للعفو عن نتنياهو
موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة
برباعية نظيفة.. اتلتيكو مدريد يكتسح برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
خفض أسعار الفائدة.. نواب البرلمان: خطوة استراتيجية لدعم الاستثمار وتخفيف الأعباء على المواطنين
مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا والتاريخ هينصفه.. سفيرنا بالاتحاد الأوروبي: مصر واحة استقرار في المنطقة لأوروبا| أخبار التوك شو
أسعار الذهب في الكويت يوم الجمعة
احترس .. هذه العلامات تكشف تناولك جرعة زائدة من الكافيين
رياضة

مصر تتوج بلقب بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2026

رباب الهواري

اختتمت منافسات النسخة الرابعة من بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2026، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير بمنطقة أهرامات الجيزة، في مشهد رياضي استثنائي جمع بين عراقة التاريخ وقوة المنافسة أمام المتحف المصري الكبير.

ونجح لاعبو مصر في اعتلاء صدارة الترتيب العام للدول، بعدما أنهت مصر البطولة في المركز الأول، متفوقة على العراق صاحبة المركز الثاني، فيما جاءت نيجيريا في المرتبة الثالثة، ليؤكد الفراعنة الهيمنة الكاملة على الحدث العالمي الذي أُقيم بمشاركة نحو 360 لاعبًا ولاعبة من 21 دولة.

وحقق أبطال مصر حصيلة قياسية بلغت 270 ميدالية متنوعة، بواقع 207 ميداليات ذهبية، و49 فضية، و14 برونزية، في إنجاز يعكس التفوق الفني والبدني للمنتخب الوطني على مدار أربعة أيام من المنافسات القوية.

وشهد اليوم الرابع والأخير وحده إضافة 114 ميدالية جديدة إلى الرصيد المصري، بواقع 80 ذهبية، و24 فضية، و10 برونزيات، في ختام مثالي لبطولة شهدت تألقًا لافتًا في مختلف الفئات العمرية.

وبدأ لاعبو مصر مشوارهم بقوة في اليوم الأول، بحصد 43 ميدالية متنوعة، منها 28 ذهبية، و12 فضية، و3 برونزيات.

وفي اليوم الثاني، واصل الفراعنة السيطرة بإضافة 48 ميدالية جديدة، بواقع 44 ذهبية، و3 فضيات، وبرونزية واحدة.

أما اليوم الثالث، فشهد تتويج مصر بـ 65 ميدالية متنوعة، تضمنت 55 ذهبية و10 فضيات، قبل أن يُسدل الستار في اليوم الرابع بحصيلة ضخمة عززت الصدارة المصرية حتى صافرة الختام.

ولم يقتصر التفوق المصري على حصد الميداليات فقط، بل توج عدد من أبطال المنتخب بلقب أفضل لاعب في فئاتهم المختلفة، وهم: طارق محمد أحمد، يحيى علي عبد العزيز، يحيى محمد يحيى، توفيق عاطف، حسين علي عثمان، جورج فيليب، وأيمن مظهر.

وفي منافسات السيدات، حصلت هدير إبراهيم علي لقب أفضل لاعبة، بعد أداء مميز أكدت من خلاله قوة الحضور المصري في المنافسات النسائية.

وأقيمت البطولة للعام الرابع على التوالي في مصر، وسط إشادات واسعة بالتنظيم، خاصة مع إقامة المنافسات في موقع استثنائي يواجه المتحف المصري الكبير، ما منح الحدث طابعًا عالميًا مميزًا، وقدم صورة حضارية تعكس قدرة مصر على استضافة كبرى البطولات الدولية.

كأس العالم للقوة البدنية منتخب مصر

