مصر تتوج بلقب بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2026

اختتمت منافسات النسخة الرابعة من بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2026، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير بمنطقة أهرامات الجيزة، في مشهد رياضي استثنائي جمع بين عراقة التاريخ وقوة المنافسة أمام المتحف المصري الكبير.

ونجح لاعبو مصر في اعتلاء صدارة الترتيب العام للدول، بعدما أنهت مصر البطولة في المركز الأول، متفوقة على العراق صاحبة المركز الثاني، فيما جاءت نيجيريا في المرتبة الثالثة، ليؤكد الفراعنة الهيمنة الكاملة على الحدث العالمي الذي أُقيم بمشاركة نحو 360 لاعبًا ولاعبة من 21 دولة.

وحقق أبطال مصر حصيلة قياسية بلغت 270 ميدالية متنوعة، بواقع 207 ميداليات ذهبية، و49 فضية، و14 برونزية، في إنجاز يعكس التفوق الفني والبدني للمنتخب الوطني على مدار أربعة أيام من المنافسات القوية.

وشهد اليوم الرابع والأخير وحده إضافة 114 ميدالية جديدة إلى الرصيد المصري، بواقع 80 ذهبية، و24 فضية، و10 برونزيات، في ختام مثالي لبطولة شهدت تألقًا لافتًا في مختلف الفئات العمرية.

وبدأ لاعبو مصر مشوارهم بقوة في اليوم الأول، بحصد 43 ميدالية متنوعة، منها 28 ذهبية، و12 فضية، و3 برونزيات.

وفي اليوم الثاني، واصل الفراعنة السيطرة بإضافة 48 ميدالية جديدة، بواقع 44 ذهبية، و3 فضيات، وبرونزية واحدة.

أما اليوم الثالث، فشهد تتويج مصر بـ 65 ميدالية متنوعة، تضمنت 55 ذهبية و10 فضيات، قبل أن يُسدل الستار في اليوم الرابع بحصيلة ضخمة عززت الصدارة المصرية حتى صافرة الختام.

ولم يقتصر التفوق المصري على حصد الميداليات فقط، بل توج عدد من أبطال المنتخب بلقب أفضل لاعب في فئاتهم المختلفة، وهم: طارق محمد أحمد، يحيى علي عبد العزيز، يحيى محمد يحيى، توفيق عاطف، حسين علي عثمان، جورج فيليب، وأيمن مظهر.

وفي منافسات السيدات، حصلت هدير إبراهيم علي لقب أفضل لاعبة، بعد أداء مميز أكدت من خلاله قوة الحضور المصري في المنافسات النسائية.

وأقيمت البطولة للعام الرابع على التوالي في مصر، وسط إشادات واسعة بالتنظيم، خاصة مع إقامة المنافسات في موقع استثنائي يواجه المتحف المصري الكبير، ما منح الحدث طابعًا عالميًا مميزًا، وقدم صورة حضارية تعكس قدرة مصر على استضافة كبرى البطولات الدولية.