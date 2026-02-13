روسيا تطلق قمر صناعي جديد

أعلنت مؤسسة روسكوزموس، الخميس، إطلاق صاروخ من طراز بروتون-إم حاملاً القمر الاصطناعي للأرصاد الجوية "إلكترو-إل 5"، وذلك من قاعدة بايكونور الفضائية.



وذكرت وكالة تاس أن القمر سيدخل مداره خلال نحو 6 ساعات و38 دقيقة، على ارتفاع يقارب 35,406 كيلومترات، فيما سيستقر في مداره التشغيلي على ارتفاع 35,786 كيلومتراً.



وينتمي "إلكترو-إل 5" إلى سلسلة أقمار مخصصة للرصد الجوي، توضع في مدار ثابت بالنسبة للأرض، ما يتيح لها مراقبة السحب وسطح الكوكب بصورة متواصلة، كما توفر الأقمار صوراً متعددة الأطياف وبيانات أرصاد جوية ومائية، إضافة إلى دعم خدمات الاتصالات، وإعادة بث إشارات الاستغاثة ضمن نظام "كوزباس-سارسات".



ويأتي إطلاق القمر في إطار جهود موسكو لتعزيز قدراتها في مجال مراقبة الطقس والبيانات المناخية من الفضاء.