إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

روسيا تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة

محمود نوفل

نجحت قوات الدفاع الجوي الروسية في إعتراض وتدمير 13 طائرة مسيرة أوكرانية 9 منها فوق جمهورية كومي في الفترة من الساعة 8-12 صباح اليوم بتوقيت موسكو.


وبحسب البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية ، فقد شنت القوات المسلحة الروسية هجوما جماعيا على منشآت البنية التحتية للطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية وأصابت جميع أهدافها.


وقالت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشمال" حسنت من وضعها التكتيكي، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 210 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.
 

فيما أسقطت قوات الدفاع الجوي 5 صواريخ كروز من طراز "فلامينغو" بعيدة المدى، و6 قنابل موجهة، و8 صواريخ "هيمارس" و211 طائرة مسيرة.
 

وسيطرت كذلك وحدات مجموعة قوات "الغرب" على خطوط ومواقع أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 180 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية ، بجانب تحسين وحدات مجموعة قوات "الجنوب" حسنت من مواقعها بطول خط المواجهة، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 120 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأشار البيان الروسي إلى أن  وحدات مجموعة قوات "المركز" سيطرت على خطوط ومواقع أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 315 جنديا ودبابة من طراز "ليوبارد" ألمانية الصنع خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما كبًدت وحدات مجموعة قوات "دنيبر"  الروسية القوات المسلحة الأوكرانية خسائر كبيرة بلغت ما يصل إلى 55 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.


كما خُتم البيان الروسي بـأن وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصلت توغلها في عمق دفاعات العدو، وألحقت هزائم بالقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 390 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

