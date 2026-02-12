قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«عبدالعاطي» يؤكد على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان
وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الإيفوارية تعزيز العلاقات ومشروعات التعاون
فيديو متداول مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
استجابة سريعة لحل مشكلة سكان منطقة مصرف أبو عوض كفر الجبل بالهرم
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026
رئيس الوزراء يُكرم الوزراء السابقين.. ويؤكد: نستكمل ما تم بناءه
الإفتاء: يحرم اتخاذ التسوّل مهنة يتكسب منها الإنسان
اقتصاد

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

صورة أرشيفية
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب اليوم انخفاضاً جديداً في سوق الصاغة مع منتصف تعاملات اليوم الخميس 12 فبراير 2026

وذلك على المستويين المحلي والعالمي.

وانخفضت اليوم اسعار الذهب في مصر بالتزامن مع تراجع سعر الذهب عالميا في البورصات العالمية.

وقد جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم بعد هذا الانخفاض كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

وصل إلى 7714جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سجل نحو 6750جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

فقد سجل نحو 5785جنيهًا، دون احتساب تكلفة المصنعية أو الدمغة.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم فقد وصل إلى 54000 جنيه.

وسجلت الأوقية اليوم نحو 5086 دولارًا.

وعالمياً انخفضت أسعار الذهب، ⁠اليوم "الخميس"، بعد ارتفاع الدولار عقب صدور بيانات الوظائف لشهر يناير الماضي التي جاءت أقوى من المتوقع، لتتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في المدى القريب

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 5065.98 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0318 بتوقيت جرينتش، فيما اختتم تعاملات الجلسة الماضية على ارتفاع بأكثر من 1%.

كما خسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.2% إلى 5087.30 دولار للأوقية.

فوائد تناول عصير البرتقال بالجزر على الإفطار في رمضان.. مشروب يعوض السوائل ويدعم المناعة

فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان
فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

