انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

شهدت أسعار الذهب اليوم انخفاضاً جديداً في سوق الصاغة مع منتصف تعاملات اليوم الخميس 12 فبراير 2026

وذلك على المستويين المحلي والعالمي.

وانخفضت اليوم اسعار الذهب في مصر بالتزامن مع تراجع سعر الذهب عالميا في البورصات العالمية.

وقد جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم بعد هذا الانخفاض كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

وصل إلى 7714جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سجل نحو 6750جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

فقد سجل نحو 5785جنيهًا، دون احتساب تكلفة المصنعية أو الدمغة.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم فقد وصل إلى 54000 جنيه.

وسجلت الأوقية اليوم نحو 5086 دولارًا.

وعالمياً انخفضت أسعار الذهب، ⁠اليوم "الخميس"، بعد ارتفاع الدولار عقب صدور بيانات الوظائف لشهر يناير الماضي التي جاءت أقوى من المتوقع، لتتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في المدى القريب

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 5065.98 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0318 بتوقيت جرينتش، فيما اختتم تعاملات الجلسة الماضية على ارتفاع بأكثر من 1%.

كما خسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.2% إلى 5087.30 دولار للأوقية.