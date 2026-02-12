قفزة في أسعار الذهب والمعادن النفيسة بعد تقرير الوظائف الأمريكي

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً، عقب صدور تقرير الوظائف الأميركية القوي، إذ بلغ سعر المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 5074.29 دولار للأونصة، مرتفعاً 1% بعد أن لامس في وقت سابق 5118.47 دولار قبل أن يتراجع قليلاً.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.3% لتستقر عند 5098.50 دولار للأونصة عند التسوية، في وقت أظهر فيه تقرير الوظائف تسارع النمو في يناير، وانخفاض معدل البطالة إلى 4.3%، ما يعكس متانة سوق العمل ويمنح الفدرالي الأميركي مساحة للإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة.



وقال تاجر معادن مستقل إن التقرير القوي "سوف يغلق الباب أمام احتمال خفض أسعار الفائدة في مارس، وهو ما فتحته مبيعات التجزئة أمس".

وكانت بيانات الثلاثاء قد أظهرت أن مبيعات التجزئة الأمريكية لم تتغير بشكل غير متوقع في ديسمبر، ما قد يضع الإنفاق الاستهلاكي والاقتصاد على مسار نمو أبطأ مع بداية العام الجديد.



كما كشف استطلاع أجرته رويترز أن الفدرالي الأميركي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية ولاية رئيسه جيروم باول في مايو، لكنه سيخفضها فوراً في يونيو، وسط تحذيرات من أن السياسة النقدية في عهد خلفه المحتمل كيفن وارش قد تصبح متساهلة للغاية.



المعادن النفيسة الأخرى

ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية %4.6 إلى 84.39 دولار للأونصة بعد أن انخفض أكثر من %3 في الجلسة الماضية. وصعد البلاتين %2.5 إلى 2138.50 دولار للأونصة، بينما زاد البلاديوم %0.8 إلى 1722.06 دولار.