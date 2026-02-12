نور الشربيني تتوج بلقب بطولة ويندي سيتي للاسكواش

نجحت المصرية نور الشربيني نجمة الاسكواش في تحقيق لقب بطولة ويندي سيتي التي أقيمت في شيكاغو الأمريكية خلال الفترة من 5 وحتى 12 فبراير الجاري.

وحققت نور الشربيني - المصنفة الخامسة عالميا للسيدات الإسكواش - بطولة ويندي سيتي بعد الفوز على مواطنتها أمينة عرفي - المصنفة الثانية عالميا- .

وفازت نور على أمينة بنتيجة 3-2، في مباراة امتدت لـ 86 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 10-12, 13-11, 11-5, 11-8.

وتصل قيمة الجوائز المالية لبطولة ويندي سيتي ل220 ألف دولار وتعد أحد البطولات البلاتينيوم.

ووصلت نور الشربيني للمباراة النهائية، بعد الفوز على زميلتها هانيا الحمامي في الدور قبل النهائي، بينما وصلت أمينة عرفي للنهائي بعد الفوز على الأمريكية أوليفيا ويفر في الدور قبل النهائي.

وشارك في البطولة هذا العام 20 لاعبًا ولاعبة من مصر وهم:

8 لاعبين بمنافسات الرجال "مصطفى عسل، علي أبو العينين، فارس الدسوقي، يحيى النوساني، يوسف سليمان، كريم عبد الجواد، محمد أبو الغار، كريم التركي.

12 لاعبة في منافسات السيدات “ هانيا الحمامي، زينة ميكيوي، مريم متولي، كنزي أيمن، نور أبو المكارم، هنا رمضان، هنا معتز، نور الشربيني، سلمى هاني، فيروز أبو الخير، سنا إبراهيم، أمينة عرفي”.