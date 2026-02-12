قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فايننشال تايمز: الصين تطلق أقوى كاسحة جليد نووية لتعزيز حضورها في القطب الشمالي
كارثة بيئية في ريف القنيطرة .. إسرائيل ترش أراضي سورية بالمبيدات
طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي
إعلام عبري: سقوط 5 قتلى خلال 24 ساعة داخل الأراضي المحتلة
مسلسلات رمضان 2026 .. عرض «السرايا الصفرا» على قناة النهار
خطة مرورية مُكثفة بالتزامن مع قرب شهر رمضان.. تفاصيل غلق وفتح الطرق بالقاهرة الكبرى
مستشار شيخ الأزهر: القرآن أنصف المرأة في الميراث ونقلها من التهميش إلى شريك كامل
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 16 صاروخا و197 مسيرة روسية
عبد العاطي: اتساع نطاق اختصاصات وزارة الخارجية بعد دمج ملف التعاون الدولي
استلم في نفس اليوم.. استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل بالأسعار
الصين والمكسيك تعقدان أول اجتماع تجاري بعد فرض رسوم جمركية مرتفعة
«خطابي»: الكويت جسّدت نموذج القوة الناعمة ورسّخت حضورها في المشهد الإعلامي
نور الشربيني تتوج بلقب بطولة ويندي سيتي للاسكواش

نور الشربيني
نور الشربيني
عبدالله هشام

نجحت المصرية نور الشربيني نجمة الاسكواش في تحقيق لقب بطولة ويندي سيتي التي أقيمت في شيكاغو الأمريكية خلال الفترة من 5 وحتى 12 فبراير الجاري.

وحققت نور الشربيني - المصنفة الخامسة عالميا للسيدات الإسكواش - بطولة ويندي سيتي بعد الفوز على مواطنتها أمينة عرفي - المصنفة الثانية عالميا- .

وفازت نور على أمينة بنتيجة 3-2، في مباراة امتدت لـ 86 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 10-12, 13-11, 11-5, 11-8.

وتصل قيمة الجوائز المالية لبطولة ويندي سيتي ل220 ألف دولار وتعد أحد البطولات البلاتينيوم.

ووصلت نور الشربيني للمباراة النهائية، بعد الفوز على زميلتها هانيا الحمامي في الدور قبل النهائي، بينما وصلت أمينة عرفي للنهائي بعد الفوز على الأمريكية أوليفيا ويفر في الدور قبل النهائي.

وشارك في البطولة هذا العام 20 لاعبًا ولاعبة من مصر وهم:

8 لاعبين بمنافسات الرجال "مصطفى عسل، علي أبو العينين، فارس الدسوقي، يحيى النوساني، يوسف سليمان، كريم عبد الجواد، محمد أبو الغار، كريم التركي.

12 لاعبة في منافسات السيدات “ هانيا الحمامي، زينة ميكيوي، مريم متولي، كنزي أيمن، نور أبو المكارم، هنا رمضان، هنا معتز، نور الشربيني، سلمى هاني، فيروز أبو الخير، سنا إبراهيم، أمينة عرفي”.

نور الشربيني بطولة ويندي سيتي الإسكواش اتحاد الاسكواش منافسات الاسكواش

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

