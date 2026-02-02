الكشف عن تصفيات الإسكواش المؤهلة لدورة لوس أنجلوس 2028

كشف الاتحاد الدولي للاسكواش، اليوم الاثنين، عن مراحل التصفيات المؤهلة لدورة لوس أنجلوس الأولمبية عام 2028، إذ تظهر الرياضة للمرة الأولى في الألعاب الأولمبية الصيفية.

وتشمل منافسات الاسكواش في أولمبياد 2028 مسابقة للرجال وأخرى للسيدات، بمشاركة 16 لاعبا في كل فئة.

وقال الاتحاد الدولي للإسكواش إن التأهل في المنافستين سيعتمد على التصنيف العالمي ونتائج البطولات القارية إلى جانب مقعد عالمي وآخر للدولة المضيفة، بالإضافة إلى مقعد للفائز بالبطولة الختامية من التصفيات.

وستحظى الولايات المتحدة البلد المضيف بمقعد فيما ستتاح ثمانية مقاعد بناء على تصنيف اتحاد لاعبي الاسكواش المحترفين الصادر في 22 مايو 2028.

وسيخصص مقعد عالمي واحد للاعب من لجنة أولمبية وطنية ذات تمثيل منخفض في اللعبة، في محاولة لزيادة تنوع الدول المشاركة في البطولة.

وستُمنح خمسة مقاعد في الأولمبياد بناء على دورة الألعاب القارية خلال 18 شهرا المقبلة، بدءا من دورة الألعاب الآسيوية في ناجويا باليابان في أكتوبر، تليها دورة الألعاب الأفريقية في القاهرة في يناير، ثم الألعاب الأوروبية في إسطنبول، وألعاب الباسفيك في تاهيتي وأخيرا الألعاب الأمريكية في ليما، وجميعها مقررة حتى منتصف 2027.

وسيُحسم المقعد الأخير خلال بطولة تأهيلية ختامية تضم 24 لاعبا في يونيو 2028، أي قبل نحو ستة أسابيع من انطلاق أولمبياد لوس انجليس.

ومن حيث المبدأ، سيشارك لاعب واحد فقط من كل بلد في كل قرعة على أن يُسمح بمشاركة لاعبين اثنين كحد أقصى لكل دولة. مما يعني أن عددا من أفضل لاعبي العالم قد يغيبون عن الأولمبياد.

وتملك مصر سبعة لاعبين ضمن أول 16 مصنفا في أحدث تصنيفات الرجال وثمانية في السيدات بينهم أربع من أول خمس لاعبات.