وراء موجة الاحتجاجات في إيران.. خامنئي يهاجم إسرائيل والولايات المتحدة

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، عبر حسابه باللغة الإنجليزية على شبكة التواصل الاجتماعي “X”، إن موجة الاحتجاجات العارمة الأخيرة في إيران كانت من تنظيم "إسرائيل والولايات المتحدة".

وأضاف: "أُبلغتُ عبر قناة معينة أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والموساد حشدا كل مواردهما على الأرض، ورغم ذلك، فقد مُنيا بالهزيمة.. وُضِعَت خطة الانتفاضة في الخارج، وأُديرت من الخارج".

من جانب آخر، تحدث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، وناقشا التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني.

وأكد الصفدي ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار كوسيلة لحل هذه القضية، مشددا على أن الأردن لن يكون ساحة حرب في أي نزاع إقليمي أو نقطة انطلاق لأي عمل عسكري ضد إيران.

وأوضح أن الأردن لن يسمح لأي طرف بانتهاك مجاله الجوي أو تهديد أمنه وسلامة مواطنيه.

وفي سياق متصل، توجه مبعوث البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، غدا الثلاثاء إلى إسرائيل، في زيارة دون صهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر.

ومن المقرر أن يلتقي ويتكوف برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان الفريق إيال زامير، ورئيس الموساد ديدي بارنيا، لمناقشة الملف الإيراني، خصوصًا في ظل المحادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المرتقب عقدها في تركيا.

كما ستتطرق المحادثات إلى الوضع في قطاع غزة، حيث يزعم الجيش الإسرائيلي رصد نشاطات مشبوهة لحركة حماس، بما في ذلك استهداف عناصر من حماس وفتح معبر رفح لإجلاء المدنيين، في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة الوضع الأمني والإنساني في القطاع.

وتأتي هذه الزيارة في وقت يواصل فيه الأسطول الأمريكي تعزيز وجوده في المنطقة، وسط مخاوف إسرائيلية من أن يعتمد الجانب الأمريكي على نهج تفاوضي متحفظ، يكتفي بمحاولات دبلوماسية قبل أي خيار عسكري محتمل.