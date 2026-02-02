دمياط تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك



ترأس الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط،جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد، و اللواء اسلام كمال مساعد مدير الأمن و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة..

واستهل " محافظ دمياط " الجلسة بتهنئة أبناء المحافظة بقرب حلول شهر رمضان المبارك ، وعلى هذا الصعيد ناقش الاستعدادات الشاملة لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث وجّه برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات التنفيذية، وتكثيف الجهود لضمان توافر السلع الأساسية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين طوال الشهر الكريم.

وخلال الاجتماع، أكد" المحافظ "على أهمية الدور المحوري لقطاع التموين في توفير السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية، والتوسع في إقامة معارض «أهلاً رمضان» ومنافذ بيع السلع بأسعار مخفضة بجميع المراكز والمدن، و تأمينها بمنظومة للحماية المدنية ،مع تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، والإعلان عن الأسعار بوضوح، والتصدي لأي محاولات احتكار أو تلاعب بالأسعار، إلى جانب تفعيل غرف العمليات لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة.

وفيما يخص قطاع الصحة، أكد " محافظ دمياط " على رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وربط غرف العمليات بالمستشفيات مع غرفة عمليات المحافظة، مع التنسيق الكامل مع بنك الدم لضمان توافر الفصائل المختلفة، فضلًا عن تكثيف المتابعة اليومية وحسن معاملة المرضى.

كما وجّه "المحافظ" قطاع الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن، والتأكد من سلامة المعروضات الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والمرور على موائد الرحمن والشوادر حال إقامتها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات.

وأكد "محافظ دمياط" على ضرورة جاهزية قطاعات المرافق، حيث شدد على المتابعة المستمرة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، وضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع أي أعطال طارئة من خلال فرق الطوارئ والنوبتجيات الفنية التي تعمل على مدار 24 ساعة، مع الإعلان عن أرقام غرف العمليات لتلقي شكاوى المواطنين.

وفيما يتعلق بالقطاع الأمني والمروري، وجّه "المحافظ" باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة، وتنظيم الحركة المرورية خاصة بمحيط المساجد والأسواق خلال أوقات الذروة، ومنع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، مع التعامل الحاسم والفوري مع المخالفين.

كما أكد "المحافظ" على استعداد قطاع الأوقاف الكامل لاستقبال المصلين خلال صلوات التراويح والتهجد، والالتزام بتعليمات وزارة الأوقاف المنظمة لشؤون المساجد، وفتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى، مع متابعة أعمال النظافة والفرش بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتناول الاجتماع خطط قطاعات الثقافة والشباب والرياضة، حيث وجّه "المحافظ" بتنفيذ البرامج والأنشطة الثقافية والرياضية الرمضانية بمراكز الشباب والمواقع الثقافية، وتنظيم الدورات والمسابقات بما يتناسب مع طبيعة الشهر الكريم، مع فتح مراكز الشباب أمام المواطنين.

ووجّه " المحافظ" قطاع الزراعة وحماية الأراضي بتكثيف المرور لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، والإزالة الفورية لأي مخالفات في المهد، مع التنسيق الكامل مع غرف الأزمات، إلى جانب رفع درجة الاستعداد بقطاع الإسعاف وتوزيع السيارات بالمناطق ذات الكثافات العالية لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة.

وفي إطار البعد الاجتماعي، أكد "المحافظ "على دور مديرية التضامن الاجتماعي في التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير المساعدات للأسر الأولى بالرعاية، وتنظيم والإشراف على موائد الرحمن، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

كما وجّه رؤساء المراكز والمدن بتشكيل غرف عمليات فرعية وربطها بغرفة عمليات المحافظة، والمتابعة اليومية لأعمال النظافة ورفع المخلفات، وإزالة الإشغالات والتعديات، ومتابعة الأسواق ووسائل النقل والمواصلات لتيسير حركة المواطنين.

وأكد " محافظ دمياط" خلال الجلسة أن غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ كافة التوجيهات والتدخل الفوري لمواجهة أي طارئ، بما يضمن توفير أجواء آمنة ومستقرة لأبناء المحافظة خلال شهر رمضان المبارك.

وبملف آخر،، أصدر " محافظ دمياط " عدد من القرارات وذلك لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز ، والتى تؤدى إلى تلوث الهواء ، حيث قرر إعطاء مهلة شهر للمزارعين برفع كافة التشوينات الخاصة بالقش والا سيتم تحرير محاضر بشأن ذلك ، مؤكدًا على اتخاذ خطوات استباقية بالزام المزارعين بالتعاقد مع موردين للتخلص الآمن من القش .

وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " على بدء التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن لبدء المرحلة الخامسة من مبادرة " ١٠٠ مليون شجرة " ، لزراعة نحو ٢٠٠ الف شجرة بنطاق المحافظة.

و من جانبها وجهت" المهندسة شيماء الصديق " الشكر إلى فريق التدخل السريع بلجنة الإصحاح البيئي، على ما تم تنفيذه من جهود كبيرة خلال الفترة الماضية لرفع تجمعات المخلفات و التطهير والتشجير، مؤكدة الاهتمام البالغ بملف النظافة والارتقاء بتلك المنظومة بكافة المناطق بالمحافظة.

وشهدت جلسة المجلس مناقشة عدد من المذكرات أبرزها إقامة مشروع مد غاز طبيعى بقرية أم الرزق و إعادة تخصيص قطعة أرض لاقامة لوحة كهرباء بقرية ميت الخولي عبد الله والموافقة على إطلاق اسم المستشار مجدى الخضرى على معهد كرم ورزوق بمركز فارسكور لما قام به من مجهودات لإنشاء مبنى المعهد وإطلاق اسم الكابتن ابراهيم حمدتو على مركز شباب كفر سعد البلد تقديرًا لانجازاته الرياضية