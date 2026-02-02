قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أفضل ما يقرأ في ليلة النصف من شعبان.. 4 سور لم يتركها النبي تزيد الرزق وتغفر الذنوب
خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم
أحمد موسى: إيران وأمريكا سيجلسان معا في جلسات بتركيا يوم الجمعة
أحمد موسى عن أبو الغيط: لا علاقة ولا صورة ولا لقاء ولا أي شيء بينه وبين إبستين
متحدث الصحة: الرئيس السيسي وجه بتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين
أفضل سورة تجلب الرزق في ليلة النصف من شعبان.. اقرأها الآن وسترى عجائب الخيرات
ملفات إبستين على صفيح ساخن.. الموساد وأسماء كبيرة في الصورة| فيديو
كواليس قضية إبستين وتداعياتها.. فضيحة لـ كبار الساسة ورجال الأعمال.. فيديو
بشرى سارة لـ حمزة عبد الكريم قبل بدء مشواره مع برشلونة
الدوري السعودي| نيوم يتأخر أمام الأخدود بهدف في الشوط الأول
برلماني: حماية الشواطئ والأمن البيئي أولوية وطنية وفق توجيهات القيادة السياسية
أول رد من أبو الغيط على ذكر اسمه ضمن ملفات إبستين.. أحمد موسى يروي التفصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سمات الحب

د. عصام محمد عبد القادر
د. عصام محمد عبد القادر
د. عصام محمد عبد القادر

للحياة معان، تشعر بها النفوس، وتتدفق عبر تفاصيلها خفقات القلوب وتتوالى نبضاتها؛ لتوجه روافد الأحاسيس؛ كي تتحرك تلقائيًا نحو من نحب، وهنا تبتهج الروح للقاء، ويتقد الوجدان ويهرول صوب بوابة العطاء، وتتبدل ملامح سمت الوجوه؛ فيبدو الإشراق مرسومًا على المحيّا، ويغدو الاشتياق في نغم كلمات تطرب الفؤاد، وتزيد من الحنان، وتبعث الأمل للأمام؛ فتتعالى طموحات وتطلعات نحو آفاق الوعود والعهود؛ فتبدو خريطة الأمنيات ممتلئة بغايات نبيلة، تدور حول ماهية تكرار اللقاء، الذي يفرضه حنين لا ينضب، ما دام البقاءُ قدرًا كتبه الرحمن.

ما نمارسه من نشاط، وما نؤديه من مهام، تعد من سمات الحب؛ كونها تعبر عن ترجمة وظيفية للتعلق بحياة مفعمة بعشق استدامة العطاء؛ لذا تزداد الإيجابية لدينا؛ من أجل أن نحقق طموحات من نحب، بل، نبذل جهودًا مضنية لنصل سويًا إلى ثمرة يانعة نتذوق طعمها مع من تعلقت أرواحنا بهم؛ لتكتمل بطيف وجودهم مقومات سعادة تتجدد باللقاء، وتتمدد بأمل تعاهدت عليه تطلعات مشاعر اللهفة؛ إنها حالة اعتدنا عليها؛ لكن لم نتمعن في تفاصيلها، ولم نوجه نحوها الاهتمام، ولم نحرص أو نحاول الإحساس بها في كثير من الأحيان.

نود أن نستكشف سويًا سمات الحب، التي تشير دلالتها على توافره في سجايا الأفئدة، ورغم ذلك لا ندرك المغزى، أو لا نحسن التصرف، أو لا نبدي اهتمامًا، أو لا نحاول أن نروي مقومات تزهر تلقائيًا مع مرور الزمن؛ لذا دعونا نستمع لحديث القلوب؛ حيث نبض المشاعر الجياشة، والأحاسيس المتواترة، وهنا ينبغي ألا يصدر عنا ما يغلق بوابة تتدفق منها همسات، تعبر عما يجول في خواطر من نكن له الحب النقي، وألا نعترض على تعبيرات، تشير إلى آمال، ولو كانت صعبة المنال؛ فالرغبة في تحقيق أهدف بصيغة المشاركة، تشعر الآخر بالأمن والأمان، بل، وتزيد من معدلات الثقة، ولا نغالي إذا ما قلنا تجبر الخواطر على الدوام.

النزعة نحو رؤية من تعشق أن تراه العيون، أحد سمات حب يغلف القلوب، ويكسو الوجدان، بسياج من الدفء والحنان؛ لذا بات المعتقد مؤمنًا، بأن الغياب مهما طال أمده، لن ينال من نهر علاقة، استقرت سفينتها على مرفأ أحاسيس صادقة، ترصعت بصفة الاستدامة، عبر ملامح اشتياق، ما كان لها أن تخبو، أو تفتر، أو تذوب بمرور أيام الفراق، مهما تعددت الأسباب، وتضاعف المسببات؛ إنها حالة مستقرة تشير إلى صفاء ونقاء، لا تشاب عاطفة الفرد عبرها بأتربة معترك الحياة المتواترة.

أمن النفوس، ومنعة الوجدان، وسياج قوة القلوب، وصدق المشاعر، وزيادة الأحاسيس إيجابية المصدر، كل ذلك من سمات الحب؛ حيث يخلق لها مناخ، لا يساعد على الحفاظ عليها فحسب، بل، يعمل على تعزيزها، في خضم قناعة، تؤكد على أن العاطفة من المستحيل أن يضعف روافد مدادها، أو يقل منابع غذائها؛ كونها لا ريب متجددة، بل، أرى أنها في نمو متزايد أو مضطرد؛ لذا نرصد حالة غير مسبوقة من الطمأنينة، وإرادة وعزيمة تمكن الإنسان من أن يتجاوز ما يتعرض له من تموجات لا تتوقف؛ إذ تشير إلى قسوة التحدي وغور الصعوبة.

سمات الحب تمكننا من أن نخلق ملجأ في غور الوجدان، يمهد إلى توطين السكينة في القلوب؛ فلا يتسلل إلى نفوسنا النقية الخوف، أو الخشية، أو الريبة، أو القلق من فقد الحبيب؛ لأن اليقين المشفوع بالثقة، يعد جدارًا يحافظ على قدر، ومقدار، ومكانة، من نكن له مشاعر المحبة الممزوجة بخير نهر التلاقي والود والوداد.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.

العطاء الإشراق سمات الحب

