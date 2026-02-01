قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر: هيئة كبار العلماء ترفض حرمان المرأة من الميراث أو المساواة مع الرجل
19 أبريل.. استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة
الإمام الأكبر: مؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة يسبح ضد أمواج تريد تدمير الأسرة الشرقية
شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ
شيخ الأزهر: يجب تعويض الزوجة عن مساهمتها بثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة
شيخ الأزهر يحيي صمود المرأة الفلسطينية: بطلة وشجاعة هزمت إرادة جيوش عاتية
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026
مدبولي: الرئيس السيسي لديه اقتناع راسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام
الصادرات غير البترولية تصل 48.5 مليار دولار بزيادة 17%.. والعجز التجاري يتراجع 9%.. تفاصيل
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي إلى 64 قتيلا.. والسلطات تواصل البحث عن 16 مفقودًا
طلاب الهندسة بجامعة العاصمة يحققون إنجازات عالمية في مسابقة المركبات الموفرة للطاقة |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

حكة الساقين المستمرة.. عرض جلدي عابر أم إنذار مبكر لمشكلة خطيرة؟

ولاء خنيزي

يتعامل كثيرون مع حكة الساقين على أنها مشكلة جلدية عابرة، لكن استمرارها لفترات طويلة قد يكشف عن خلل صحي أعمق، خاصة إذا كان مرتبطًا بصحة الأوردة والدورة الدموية. ووفقًا لتقرير نشره موقع Onlymyhealth، فإن الحكة المزمنة في الساقين قد تكون من أولى الإشارات التحذيرية لمشكلات وريدية، حتى قبل ظهور أي تغيّرات واضحة في شكل الأوردة.

ماذا تقول التفسيرات الطبية؟

يوضح الأطباء أن ضعف عودة الدم الوريدي إلى القلب يؤدي إلى تجمعه داخل أوردة الساقين، ما يرفع الضغط داخلها ويتسبب في تسرب السوائل إلى الأنسجة المحيطة. هذا الخلل يؤثر على الجلد بشكل مباشر، مسببًا الجفاف والالتهاب والحكة المستمرة، وقد تظهر هذه الأعراض مبكرًا دون علامات مرئية واضحة.

أسباب شائعة قد تقف خلف حكة الساقين

جفاف الجلد:
يُعد السبب الأكثر شيوعًا، وينتج عن العوامل المناخية، أو استخدام منتجات عناية قاسية، أو الإصابة بأمراض جلدية مثل الإكزيما والصدفية.

نتوءات الحلاقة:
تنشأ نتيجة نمو الشعر تحت الجلد بعد الحلاقة، وقد تسبب احمرارًا وبثورًا صغيرة مصحوبة بحكة.

الحساسية الجلدية:
قد تنتج عن التعرض لبعض أنواع الصابون أو الكريمات أو منتجات الحلاقة، وتظهر غالبًا في صورة طفح جلدي أحمر مع حكة مزعجة.

مرض السكري:
تُعد الحكة من العلامات المبكرة لاضطراب السكر في الدم، وترتبط باعتلال الأعصاب الطرفية وضعف الدورة الدموية، ما يؤدي إلى جفاف شديد وتهيج الجلد.

لدغات الحشرات:
حتى اللدغات البسيطة قد تسبب حكة واحمرارًا موضعيًا في الساقين، أحيانًا دون طفح واضح.

أمراض الأوردة المرتبطة بالحكة

تشير دراسات حديثة، من بينها دراسة صادرة عن كلية الطب بجامعة هارفارد عام 2023، إلى أن بعض البكتيريا الجلدية قد تحفّز الحكة عبر التأثير على الخلايا العصبية.
وعلى المستوى الوريدي، يُعد القصور الوريدي المزمن السبب الأكثر شيوعًا، إلى جانب:

  • دوالي الأوردة
  • الأكزيما الوريدية
  • متلازمة ما بعد الجلطة الدموية

وتؤدي هذه الحالات إلى ضعف تغذية الجلد، ما يسبب الحكة، الاحمرار، والتقشر.

هل للحكة علاقة بضعف الدورة الدموية؟

نعم، إذ يؤدي ضعف الدورة الدموية الوريدية إلى نقص وصول الأكسجين والعناصر الغذائية للجلد، ما يُضعف حاجزه الطبيعي ويجعله أكثر عرضة للجفاف والتهيج. وغالبًا ما تزداد الحكة في نهاية اليوم أو بعد الوقوف لفترات طويلة.

حكة الساقين ودوالي الأوردة

تُعد الحكة من الأعراض المبكرة المصاحبة لدوالي الأوردة، خاصة في منطقة الكاحلين وأسفل الساقين. ومع تلف صمامات الأوردة، يرتفع الضغط داخلها، ما يؤدي إلى التهاب الجلد المحيط حتى قبل ظهور الدوالي بشكل واضح.

متى تستدعي الحالة تدخلًا طبيًا؟

ينصح الأطباء بضرورة مراجعة الطبيب في الحالات التالية:

  • استمرار الحكة أو ازدياد حدتها
  • تورم الساقين أو تغير لون الجلد
  • بروز الأوردة بشكل ملحوظ
  • الشعور بألم أو سماكة في الجلد

كما تتطلب الجروح غير الملتئمة، أو التورم المفاجئ، أو تصلب الجلد تدخلًا طبيًا عاجلًا، لاحتمال ارتباطها بمراحل متقدمة من أمراض الأوردة.

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

