ترامب: توقعت ارتفاع أكبر في أسعار النفط.. وستنخفض قريبا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس بأنه توقع ارتفاعًا حادًا في أسعار النفط، مشيرًا إلى أن التأثير الاقتصادي كان حتى الآن محدودًا أكثر مما توقعه قبل أن يأذن بالضربات الأمريكية على إيران.

وقال ترامب خلال اجتماع ثنائي في المكتب البيضاوي مع رئيسة الوزراء اليابانية سناء تاكايتشي: "قلتُ، كما تعلمون، إذا فعلتُ ذلك، سترتفع أسعار النفط، وسينخفض ​​الاقتصاد قليلًا. كنتُ أعتقد أن الوضع سيكون أسوأ، أسوأ بكثير".

وأضاف ترامب: "في الواقع، كنتُ أعتقد أن هناك احتمالًا أن يكون الوضع أسوأ بكثير. إنه ليس سيئًا، وسينتهي قريبًا جدًا".

وعندما سُئل عما إذا كان سيرفع العقوبات عن النفط الإيراني، قال الرئيس إنه سيفعل "كل ما هو ضروري" للمساعدة في خفض الأسعار.

وتأتي تصريحاته في الوقت الذي تفاعلت فيه أسواق الطاقة العالمية مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث ارتفع سعر خام برنت، المعيار الدولي للنفط، إلى 115 دولارًا للبرميل صباح الخميس بعد أن أدت الضربات الإسرائيلية إلى رد إيراني استهدف البنية التحتية الرئيسية للطاقة.

وقال ترامب، إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم مهاجمة حقول الطاقة الإيرانية، مضيفًا أن الأخير وافق على ذلك.

وقال الرئيس الأمريكي في المكتب البيضاوي: "قلت له: لا تفعل ذلك، ولن يفعل"، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وكان ترامب قد صرح سابقًا بأن الولايات المتحدة "لم تكن على علم" بالهجوم الإسرائيلي على المنشآت الإيرانية في حقل غاز جنوب فارس، أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم.

لكن مصدرًا إسرائيليًا مطلعًا على الهجوم صرح لشبكة CNN يوم الأربعاء بأن إسرائيل نفذت الهجوم بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ما يناقض ادعاء الرئيس.

كما صرح مصدر أمريكي لشبكة CNN بأن الولايات المتحدة كانت "على علم" بالهجوم.

وقال ترامب خلال اجتماع في المكتب البيضاوي إن الولايات المتحدة وإسرائيل "مستقلتان" لكن "علاقتهما ممتازة".

وأضاف: "الأمر منسق. لكن في بعض الأحيان يقوم بشيء ما، وإذا لم يعجبني ذلك، فلن نفعل ذلك بعد الآن".