صدمة | غضب الجماهير بسبب تأخر حكيم عن موعد حفله في أستراليا

انتشرت خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات تكشف عن غضب شنه حاضرون لحفل الفنان حكيم في أستراليا.

وظهر في الفيديو غضب واضح من الجمهور الحاضرين للحفل، وقد لجأ بعضهم إلى إشارات غير لائقة، بسبب تأخير حكيم عن الصعود للمسرح.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من الارتباطات الفنية التي يواصل من خلالها حكيم نشاطه خارج مصر، بعد ظهوره الأخير في افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث نشر حينها رسالة عبر إنستجرام هنأ فيها مصر على الحدث، قائلا: "مصر دايما فوق، مبروك يا مصر افتتاح المتحف المصري الكبير اللي فتح أبوابه والتاريخ رجع يغني من تاني"، في إشارة إلى فخره بالمناسبة واعتزازه ببلده.