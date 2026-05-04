ليس له دواء أو لقاح| فيروس "هانتا" يضرب العالم ويودي بحياة 3 أشخاص.. تفاصيل مرض القوارض

أثار تفشي فيروس يدعى "هانتا" (Hantavirus) على متن إحدى السفن السياحية حالة من القلق الدولي، بعدما تسبب في وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين، وسط تحقيقات مكثفة من منظمة الصحة العالمية لكشف ملابسات الحادثة وتحديد التسلسل الجيني للفيروس المسبب.

​تحقيقات دولية واستنفار صحي

و​أعلنت منظمة الصحة العالمية، في بيان رسمي، أن الخبراء يجرون حالياً فحوصات مخبرية دقيقة وتحقيقات وبائية لتتبع مصدر العدوى على متن السفينة. 

وأشارت المنظمة إلى أن الفيروس، الذي ينتقل بشكل أساسي عبر القوارض، عاد لتسليط الضوء عليه مجدداً بعد تسجيل حالات وفاة العام الماضي، من بينها "بيتسي أراكاوا"، زوجة الممثل العالمي الراحل جين هاكمان، في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

​كيف ينتقل الفيروس؟

و​أوضحت تقارير طبية نشرها موقع "Medical Express" أن العدوى تنتقل للإنسان عبر:

​الملامسة المباشرة: مع القوارض المصابة أو لعابها وفضلاتها.

الاستنشاق: وهو الخطر الأكبر، حيث تنتقل الجزيئات الفيروسية في الهواء عند تحريك الفضلات في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية.

انتقال نادر: رغم ندرته، أكدت منظمة الصحة العالمية إمكانية انتقال الفيروس مباشرة بين البشر في حالات محدودة جداً.

​أعراض "مخادعة" وتطورات قاتلة

و​حذرت الدكتورة سونيا بارتولومي، من المركز الطبي لجامعة تكساس، من أن الأعراض المبكرة لفيروس "هانتا" تتشابه إلى حد كبير مع "الإنفلونزا الموسمية"، مما يصعب تشخيصه في البداية. وتشمل الأعراض:

المرحلة الأولى: حمى، قشعريرة، آلام عضلية، وصداع.

المرحلة المتطورة: ضيق حاد في التنفس نتيجة امتلاء الرئتين بالسوائل (متلازمة هانتا الرئوية)، أو فشل كلوي وحمى نزفية.

و​تظهر الأعراض عادة بعد فترة تتراوح بين أسبوع إلى 8 أسابيع من التعرض للقوارض، وتصل معدلات الوفاة في "المتلازمة الرئوية" إلى 35%، بينما تتراوح في حالات الفشل الكلوي بين 1% و15%.

​تاريخ المرض وبؤر الانتشار

و​يرتبط تاريخ الفيروس في نصف الكرة الشرقي (آسيا وأوروبا) بالفشل الكلوي، بينما ظهرت سلالة رئوية حادة في جنوب غرب الولايات المتحدة مطلع التسعينيات. 

وتعد المناطق الريفية في ولايتي نيو مكسيكو وأريزونا من "البؤر الساخنة" نظراً لزيادة فرص الاحتكاك بين البشر والفئران.

​لا علاج نوعي.. والوقاية هي الحل

و​أكدت ميشيل هاركنز، أخصائية أمراض الرئة بجامعة نيو مكسيكو، أنه لا يوجد حتى الآن دواء محدد أو لقاح للفيروس، مشددة على أن "الرعاية الطبية المبكرة" هي المفتاح الوحيد لزيادة فرص النجاة.

​نصائح من الخبراء للوقاية

تجنب الكنس الجاف: يحذر الخبراء من استخدام المكنسة العادية أو الكهربائية في الأماكن التي تتواجد بها فضلات القوارض، لأن ذلك يؤدي لتطاير الفيروس في الهواء.

التعقيم الكيميائي: استخدام القفازات الواقية ومحلول "الكلور" (المبيض) لتطهير المناطق المشبوهة.

التهوية الجيدة: الحرص على تهوية المستودعات والأكواخ قبل دخولها أو تنظيفها.

