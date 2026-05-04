مسؤول أمريكي: إيران اختلقت قصة الهجوم على السفينة

صرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى خلال تصريحات لوسائل إعلام عربية، بأن “الحرس الثوري اختلق قصة مهاجمة سفينة تابعة للبحرية الأمريكية”، مؤكدا أنها قصة كاذبة.

من جهته قال مسئول إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز إن طهران أطلقت طلقات تحذيرية على سفينة حربية أمريكية لمنعها من دخول مضيق هرمز.

وأضاف المسئول أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت قد لحقت بها أي أضرار.

من جانب آخر، نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) رسمياً مزاعم إيران بتعرض سفينة حربية أمريكية لهجوم صاروخي في منطقة مضيق هرمز. وكتبت سنتكوم على شبكة إكس: "الحقيقة هي أنه لم يتم مهاجمة أي سفينة عسكرية أمريكية".

كما نفى مسئول أمريكي رفيع المستوى مزاعم إيران بتعرض سفينة حربية أمريكية لهجوم صاروخي في مضيق هرمز، حسبما أفاد موقع أكسيوس.