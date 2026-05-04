الحرس الثوري الإيراني ينشر خريطة جديدة لمضيق هرمز.. صور

نشر الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين، خريطة جديدة لمضيق هرمز تكشف مناطق سيطرة قواته.

وتظهر الخريطة النطاق الجديد لمضيق هرمز الواقع تحت إدارة وسيطرة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفق ما أكد الحرس الثوري.



وأكدت القوات البحرية للحرس الثوري أن النطاق الجديد لمضيق هرمز الذي تسيطر وتديره القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو كما يلي:

-من الجنوب: الخط الفاصل بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات.

-من الغرب: الخط الفاصل بين الطرف الغربي لجزيرة قشم في إيران وأم القيوين في الإمارات.