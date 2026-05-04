الجيش الملكي المغربي يحتج على حكم نهائي دوري الأبطال أمام صن دوانز

قدمت إدارة الجيش الملكي المغربي احتجاجا رسميا لـ الاتحاد الإفريقي “الكاف”، على قرار تعيين الحكم الكونغولي جون جاك ندالا لقيادة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي يوم الأحد 17 مايو في بريتوريا.

وحسب صحيفة المنتخب المغربية فإن فريق الجيش الملكي انتابه قلق كبير بعد تعيين الحكم خصوصا بعد القرارات التحكيمية المثيرة لنفس الحكم.

وقد أدار ندالا نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بين المغرب والسنغال وسقط في عدد كبير من الاخطاء خلال المباراة

وركز فريق الجيش الملكي على ما يتعلق بعدم تطبيقه القانون بعد انسحاب المنتخب السنغالي.

وأضافت الصحيفة أن اعتراض الجيش الملكي على الحكم بسبب عدم تواجده ضمن الحكام المختارين لـ كأس العالم 2026.