الجيش الملكي يشكو للكاف بسبب موعد نهائي دوري الأبطال ويطالب بتعديله

تقدم نادي الجيش الملكي المغربي بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اعتراضًا على موعد إقامة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وأوضح النادي المغربي في شكواه أن تحديد توقيت المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا يثير عدة تحفظات، سواء من الناحية الفنية أو التنظيمية، في ظل تأثير درجات الحرارة وتوقيت اللقاء على جاهزية اللاعبين ومستوى الأداء داخل الملعب، إلى جانب انعكاسه المحتمل على الحضور الجماهيري.

وطالب الجيش الملكي مسؤولي “كاف” بإعادة النظر في موعد انطلاق المباراة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الفريقين وتوفير الظروف المثالية لإقامة نهائي البطولة القارية بالشكل الذي يليق بأهميتها.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الجدل حول مواعيد مباريات الدور النهائي، في انتظار ما سيسفر عنه قرار الاتحاد الإفريقي خلال الفترة المقبلة بشأن اعتماد التوقيت النهائي للمواجهة المرتقبة.