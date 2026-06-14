بريطانيا واليابان تستعدان لإبرام استثمارات بقيمة 18 مليار جنيه إسترليني

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تستعد المملكة المتحدة واليابان للتوصل إلى اتفاقات استثمارية بقيمة 18 مليار جنيه إسترليني، من المتوقع أن تسهم في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيستقبل نظيرته اليابانية ساناي تاكائيتشي في مقر رئاسة الوزراء بداونينج ستريت اليوم / الأحد /.

ومن المتوقع توقيع أكثر من 10 اتفاقيات تجارية وحكومية، من بينها صفقة بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني في مجال طاقة الرياح البحرية.

كما ستتضمن الاتفاقيات توسيع شركة رولز رويس تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية اليابانية، عبر توقيع اتفاق جديد لتطوير تقنيات الجيل المقبل.

وسيشارك قادة الأعمال من اليابان والمملكة المتحدة في مناقشات حول الفرص المستقبلية لتحقيق النمو الاقتصادي.

وذكر مكتب رئاسة الوزراء البريطاني أن المناقشات ستشمل أيضا مساعدة شركات الدفاع البريطانية على الوصول للاستثمارات اليابانية.

يأتي ذلك بعد أن تعرضت خطط ستارمر للحفاظ على استقرار قيادته السياسية لانتكاسة إثر الاستقالة المفاجئة لجون هيلي من منصب وزير الدفاع، على خلفية خلاف بشأن التمويل طويل الأجل للقوات المسلحة.

كما رافق هيلي في مغادرة الحكومة وزير شؤون القوات المسلحة آل كارنز، إضافة إلى اثنين من المساعدين البرلمانيين، ما زاد الضغوط على رئيس الوزراء الذي يواجه بالفعل تهديدات بإطلاق تحد لقيادته.



