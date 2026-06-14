تحطم مقاتلة أمريكية إثر اصطدامها بمنطقة جبلية فى واشنطن

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف إيه-18 هورنت" تابعة لسلاح مشاة البحرية، إثر اصطدامها بمنطقة جبلية في مقاطعة "ياكيما" بولاية واشنطن؛ ما أدى إلى اندلاع حريق غابات واسع في محيط موقع الحادث.

وذكرت شرطة مقاطعة "ياكيما" أن الطيار أصيب بجروح طفيفة بعد قفزه بمظلة قبل سقوط الطائرة، وتم نقله إلى المستشفى، حسبما أوردت شبكة (سي بي إس نيوز) الأمريكية.

ودفعت السلطات بفرق الإطفاء والإنقاذ إلى المنطقة، فيما جرى إجلاء المتنزهين والمخيمين احترازيًا، بينما شاركت مروحيات وآليات متخصصة في عمليات إخماد الحريق ومنع امتداده.

من جهته، أوضح سلاح مشاة البحرية الأمريكية أن الطائرة تتبع للجناح الجوي الثالث المتمركز في قاعدة ميرامار الجوية بمدينة سان دييجو في ولاية كاليفورنيا.