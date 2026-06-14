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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من الأب إلى الابن.. حكايات عائلية صنعت تاريخًا خاصًا في كأس العالم ومصطفى شوبير أحدث الفصول

شوبير ونجله مصطفي
شوبير ونجله مصطفي
محمود أحمد

في كرة القدم يمكن للاعب أن يحقق البطولات والأرقام القياسية لكن هناك إنجازًا يبقى مختلفًا عن كل شيء آخر عندما يتحول حلم الأب إلى واقع يعيشه الابن على أكبر مسرح كروي في العالم .. وقبل انطلاق مباريات منتخب مصر فى منافسات كأس العالم 2026 تستعد الجماهير المصرية لمتابعة واحدة من أكثر القصص الإنسانية تميزًا في البطولة بعدما أصبح مصطفى شوبير على أعتاب كتابة فصل جديد من تاريخ عائلته ليحمل الراية التي رفعها والده أحمد شوبير قبل 36 عامًا في مونديال إيطاليا 1990.

ولا تعد قصة عائلة شوبير حالة فريدة في تاريخ كأس العالم بل تنضم إلى قائمة تضم أسماء خالدة نجح الأبناء فيها في السير على خطى آبائهم داخل البطولة الأغلى في عالم كرة القدم.

شوبير.. الحلم الذي عبر الأجيال

عندما وقف أحمد شوبير حارسًا لمنتخب مصر في نهائيات كأس العالم 1990 لم يكن يعلم أن اسم العائلة سيعود إلى المونديال بعد أكثر من ثلاثة عقود.

واليوم يجد الحارس السابق نفسه أمام مشهد استثنائي بعدما أصبح نجله مصطفى أحد أبرز المرشحين لحراسة عرين منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وبين التجربتين مرت سنوات طويلة شهدت تغير أجيال كاملة في الكرة المصرية لكن الحلم بقي حاضرًا داخل العائلة.

فالأب شارك في النسخة التي أعادت مصر إلى كأس العالم بعد غياب استمر 56 عامًا بينما يسعى الابن للمساهمة في كتابة صفحة جديدة من تاريخ الفراعنة على الساحة العالمية.

شمايكل.. العائلة الأشهر في حراسة المرمى

عندما يتعلق الأمر بالآباء والأبناء في كأس العالم تبرز عائلة شمايكل كواحدة من أشهر القصص في تاريخ البطولة.

فالأب بيتر شمايكل قاد منتخب الدنمارك لسنوات طويلة وشارك في كأس العالم 1998 قبل أن يأتي نجله كاسبر شمايكل ليكرر التجربة في نسختي 2018 و2022.

ولم يكتف كاسبر بحمل اسم والده فقط بل نجح في صناعة مسيرته الخاصة وأصبح أحد أبرز حراس المرمى في أوروبا ليؤكد أن الإرث العائلي يمكن أن يتحول إلى دافع للنجاح وليس عبئًا.

عائلة رينا.. اسم يتكرر في المونديال

من النماذج اللافتة أيضًا في تاريخ كأس العالم عائلة رينا الإسبانية فالحارس ميجيل رينا كان ضمن قائمة منتخب إسبانيا في مونديال 1966 قبل أن يعود اسم العائلة إلى البطولة عبر نجله بيبي رينا الذي شارك مع المنتخب الإسباني في كأس العالم 2014.

ورغم اختلاف الأجيال والظروف فإن القاسم المشترك كان استمرار حضور اسم العائلة داخل أكبر حدث كروي عالمي.

من مالديني إلى مالديني

ورغم أن قصتهم لم ترتبط بحراسة المرمى فإن عائلة مالديني الإيطالية تمثل واحدة من أشهر الحكايات الكروية عبر الأجيال.

فبعد مشاركة تشيزاري مالديني مع منتخب إيطاليا في كأس العالم حمل ابنه باولو مالديني الراية لاحقًا وأصبح أحد أعظم المدافعين في تاريخ اللعبة وشارك في أربع نسخ مختلفة من البطولة.

ضغط الاسم الكبير

غالبًا ما يواجه أبناء النجوم تحديًا مختلفًا عن بقية اللاعبين فبينما يسعى اللاعب العادي إلى إثبات نفسه يجد ابن النجم نفسه مطالبًا بمقارنات مستمرة مع والده منذ أول ظهور له.

لكن مصطفى شوبير نجح خلال السنوات الماضية في بناء شخصيته الكروية بعيدًا عن اسم والده معتمدًا على مستواه داخل الملعب وما قدمه مع الأهلي ومنتخب مصر.

ورغم أن الجماهير تدرك جيدًا العلاقة بين الأب والابن فإن الحارس الشاب فرض نفسه كأحد أبرز الأسماء في مركزه بفضل اجتهاده وتطوره المستمر.

فرصة لصناعة تاريخ جديد

يمثل كأس العالم 2026 فرصة استثنائية لمصطفى شوبير من أجل كتابة اسمه في سجل خاص للغاية ففي حال مشاركته مع منتخب مصر لن يكون مجرد لاعب يخوض المونديال بل سيكون امتدادًا لحكاية بدأت قبل أكثر من ثلاثة عقود مع والده.

كما قد يصبح واحدًا من أبرز النماذج العربية والأفريقية التي جمعت بين الأب والابن في المشاركة بالمحفل العالمي الأكبر.

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