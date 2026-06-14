شوبير يشيد بمنتخب المغرب بعد التعادل مع البرازيل: ماسك السامبا غسيل ومكواة

أشاد الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق بالأداء الرائع الذي ظهر عليه المنتخب المغربي في مباراته أمام البرازيل فجر اليوم بمنافسات بطولة كأس العالم 2026.

وقال أحمد شوبير: "الحقيقة أنا شفت فرقة المغرب ماسكة فرقة البرازيل غسيل ومكواة باستثناء الربع الساعة الأولى من الشوط الثاني، وياسين بونو تألق وتصدى لبعض الكرات لكن في الاخر الدنيا ظبطت مع الدنيا المغربي".

وأوضح شوبير: "أنا فضلت أعد لهم عدد باصات اتخضيت فوق الاربعين تمريرة وكان المنتخب البرازيلي بيدعي ربنا المباراة تنتهي بالشكل ده 1-1، وإسماعيل صايبري سجل هدف جميل من تمريرة رائعة من براهيم دياز ولحسن حظ البرازيل إنه تعادل سريعا عبر جونيور بهدف من مهاراته الشخصية".

وأضاف شوبير: "مبروك للبرازيل التعادل ومنتخب البرازيل أفلت من خسارة قاسية والمغرب اعتمدوا أكثر على التمرير ولكنه بصراحة حاجة ممتعة جدا مدرب عربي مغربي هو محمد وهبي لاعيبة كلنا عارفينهم بقيادة أشرف حكيمي وياسين بونو، وسفيان رحيمي نزل بديل لعب ربع ساعة موّت نفسه فيهم وتغييرات رائعة من محمد وهبي".

وتعادل منتخب البرازيل مع المرغب بنتيجة 2-1 حيث تقدم إسماعيل صايبري للمنتخب المغربي ثم سجل فينيسيوس جونيور هدف التعادل للبرازيل بعدها.