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بعد مرور 85 دقيقة .. منتخب البرازيل يُواصل التقدّم على الفراعنة بنتجة 2-1
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد مرور 85 دقيقة .. منتخب البرازيل يُواصل التقدّم على الفراعنة بنتجة 2-1

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

واصل منتخب البرازيل تقدّمه بنتيجة 2-1 أمام منتخب مصر بعد مرور 85 دقيقة من المباراة الودية التي تجمع المنتخبين على ملعب هينتنجتون بمدينة كليفلاند الأمريكية، ضمن الاستعدادات النهائية للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

بداية قوية من السامبا ورد سريع للفراعنة

دخل المنتخب البرازيلي المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق برونو جيماريش في الدقيقة الثامنة، مستغلًا الضغط الهجومي الذي فرضه راقصو السامبا منذ البداية.

ولم ينتظر المنتخب المصري كثيرًا للرد، حيث تمكن مصطفى زيكو من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 12 بعد هجمة منظمة أعادت التوازن إلى اللقاء وأشعلت حماس الجماهير المصرية الحاضرة في المدرجات.

تألق دفاعي وشوبير يحافظ على حظوظ مصر

شهد الشوط الأول العديد من المحاولات البرازيلية الخطيرة، إلا أن مصطفى شوبير تألق في الدقيقة 26 وأنقذ فرصة محققة أمام فينيسيوس جونيور بعد انفراد كامل بالمرمى.

كما لعب ياسر إبراهيم دورًا مهمًا في الحفاظ على النتيجة، بعدما أبعد كرة خطيرة في الدقيقة 42 كانت في طريقها إلى الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

تغييرات مصرية وهدف ثانٍ للبرازيل

مع انطلاق الشوط الثاني، أجرى المدير الفني حسام حسن عدة تغييرات لتنشيط الجانب الهجومي، حيث دفع بمحمد صلاح بدلًا من هيثم حسن، كما أشرك محمد عبد المنعم على حساب محمود حسن تريزيجيه.

ورغم التغييرات، نجح أندريك دا سوزا في تسجيل الهدف الثاني للبرازيل بالدقيقة 52 بعد استغلاله عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء سددها بقوة في مرمى الفراعنة.

محاولات مصرية لإدراك التعادل

في الدقائق الأخيرة، كثف المنتخب المصري محاولاته للعودة في النتيجة، وقاد الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش عدة هجمات خطيرة عبر التسديدات والتمريرات المتقنة، بحثًا عن هدف التعادل قبل صافرة النهاية، إلا أن التقدم البرازيلي ظل قائمًا مع اقتراب المباراة من دقائقها الأخيرة.

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