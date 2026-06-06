قبل مواجهة الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر والبرازيل

تترقب جماهير كرة القدم المصرية والعربية، المواجهة الودية المرتقبة بين منتخبي مصر والبرازيل، والتي تأتي ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، حيث يخوض منتخب مصر الأول، ودية أخيرة أمام البرازيل، قبل بداية منافسات بطولة كأس العالم، المقرر انطلاقها منتصف شهر يونيو الجاري.

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تشهد مباراة مصر والبرازيل حضورًا جماهيريًا متوقعًا نظرًا لقيمة المنتخبين وتاريخ المواجهات القوية التي تجمع كبار منتخبات العالم، ما يجعلها واحدة من أبرز المباريات الودية قبل انطلاق كأس العالم.



موعد مباراة مصر أمام البرازيل

يواجه منتخب مصر نظيره البرازيل، في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، بتوقيت القاهرة، في إطار برنامجه التحضيري، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم. ويقام اللقاء بين منتخب مصر ونظيره البرازيل، على أرضية ملعب هانتينجتون بانك بكليفلاند الأمريكية.



القناة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

تتولى شبكة قنوات "أون سبورت" مهمة نقل مباراة مصر أمام البرازيل الودية، وبالتحديد عبر قناة "On Sport"، وذلك في الساعة الواحدة من صباح الأحد (بعد منتصف الليل).

وتنقل مباراة مصر أمام البرازيل عبر قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة في التوقيت ذاته.

تاريخ مواجهات مصر والبرازيل

سبق وأن التقى المنتخبان في 6 مواجهات من قبل، إذ حقق خلالهم البرازيل الفوز بكل المواجهات.

وجاءت تفاصيل المواجهات كالتالي:

ودية.. المباراة الأولى (1 مايو 1960): فوز البرازيل 5 - 0.

ودية.. المباراة الثانية (3 مايو 1960): فوز البرازيل 3 - 0 (سجل بيليه هدفين).

ودية.. المباراة الثالثة (6 مايو 1960): فوز البرازيل 3 - 0.

ودية.. المباراة الرابعة (22 مايو 1963): فوز البرازيل 1 - 0.

رسمية.. المباراة الخامسة (2009 والأشهر بكأس القارات): فوز البرازيل 4-3.

ودية.. المباراة السادسة (4 نوفمبر 2011): فوز البرازيل 2-0.