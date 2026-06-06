تشكيل البرازيل الرسمي لمواجهة منتخب مصر وديا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، تشكيل راقصي السامبا، لمواجهة مصر وديًا، في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

تشكيل البرازيل:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ماركينيوس - ويسلي - إيبانز - دوجلاس سانتوس

خط الوسط: كاسيميرو - لوكاس باكيتا - برونو جيماريش

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رافينيا - إيجور تياجو.

البدلاء: فابينيو - دانيلو سانتوس - ماتيوس كونيا - إندريك - لويز هنريكي - جابرييل مارتينيلي - رايان - إيفرتون - إيديرسون - جابرييل ماجاليس - أليكس ساندرو - دانيلو - بريمير - ليو بيريرا