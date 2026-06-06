صدمة.. نجم الأرجنتين يغيب عن كأس العالم 2026

أعلن المنتخب الأرجنتيني، يوم السبت، غياب مدافعه ليوناردو باليردي عن كأس العالم بعد تعرضه لإصابة في ربلة ساقه اليمنى.

وكان باليردي قد انضم إلى قائمة المنتخب الأرجنتيني المكونة من 26 لاعباً الأسبوع الماضي، وذلك بعد أدائه المميز مع أولمبيك مارسيليا، حيث شارك معه في 36 مباراة في جميع المسابقات.

وقال المنتخب الأرجنتيني في بيان: "تعرض المدافع ليوناردو باليردي لإصابة عضلية في عضلة الساق اليمنى، ولن يتمكن من الانضمام إلى تشكيلة المنتخب المشاركة في كأس العالم".

وأضاف البيان: "نتمنى له الشفاء العاجل".

ولم يعلن المنتخب الأرجنتيني بعد عن بديل للمدافع البالغ من العمر 27 عاماً، والذي يمتلك 11 مباراة دولية.

وسيواجه المنتخب الأرجنتيني منتخب هندوراس في مباراة ودية في وقت لاحق من يوم السبت.

الأرجنتين ضد الجزائر



سيفتتح حامل اللقب حملته في المجموعة العاشرة بمواجهة الجزائر في 16 يونيو قبل مواجهة النمسا والأردن.