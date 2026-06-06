خضوع مهاجم العراق للاستجواب في مطار شيكاغو بأمريكا

أفادت تقارير صحفية أن مهاجم المنتخب العراقي، أيمن حسين، خضع للاستجواب لساعات في مطار شيكاغو.

وقال مسؤول رياضي عراقي لوكالة أسوشيتد بريس إن مهاجم المنتخب العراقي، أيمن حسين، احتُجز واستُجوب لمدة سبع ساعات تقريبًا في مطار أوهير بشيكاغو بعد وصوله مع الفريق فجر السبت.

وأضاف المسؤول، الذي يعمل في اللجنة الأولمبية العراقية ويرتبط بعلاقات وثيقة مع الفريق، أنه سُمح لحسين بالدخول في نهاية المطاف، بينما مُنع مصور الفريق من دخول الولايات المتحدة.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الاتحاد العراقي لكرة القدم، أو من حسين نفسه، اللاعب المؤثر الذي سجل هدف التأهل للنهائيات.

ولم تردّ إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية على الفور على طلبات التعليق على الاستجواب الذي غطته وسائل الإعلام العراقية.



احتشد المشجعون في الساعات الأولى من الصباح لاستقبال المنتخب العراقي في المطار، حاملين الأعلام ومطالبين اللاعبين بالتقاط الصور التذكارية قبل أقل من أسبوع من انطلاق البطولة، وفقًا لمقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مسؤول عراقي إنه تم تفتيش هاتف حسين بعد وصوله.

وأضاف: "تم احتجاز مصور المنتخب الوطني، طلال صلاح، لأكثر من عشر ساعات، وخضع لتفتيش مماثل لهاتفه، ومُنع في نهاية المطاف من دخول الولايات المتحدة".

عودة العراق لكأس العالم



يعود المنتخب العراقي إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ مشاركته الأولى قبل أربعين عامًا.



يقود حسين، البالغ من العمر 30 عامًا، خط هجوم قوي يضم أيضًا علي الحمادي لاعب إيبسويتش تاون، واللاعبين الشابين الموهوبين علي جاسم ويوسف أمين.



يواجه المنتخب العراقي منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج في المجموعة الأولى.