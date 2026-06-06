سهرة كروية بامتياز.. أحمد موسى: بيع 50 ألف تذكرة لمباراة مصر والبرازيل

علق الإعلامي أحمد موسى، على مباراة منتخب مصر الودية امام منتخب البرازيل استعدادا لبطولة كأس العالم 2026 .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سهرة كروية بامتياز والعالم ينتظر هذه المباراة ".

وأكمل موسى :" أنشيلوتي تحدث عن ان تشكيل منتخب البرازيل في مباراة منتخب مصر سوف يشهد تغييرات كثيرة ".

وتابع :" تم بيع 50 الف تذكرة لمباراة منتخب مصر والبرازيل وسعر التذكرة يبدأ من 65 دولار وحتى 650 دولار ".



وأضاف أحمد موسى :" منتخب البرازيل يشارك في مباراة منتخب مصر بكل نجومه ونأمل أن يقدم منتخب مصر مباراة متميزة وأداء قويا ".