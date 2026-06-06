أحمد موسى: تطبيق المنظومة الجديدة للدعم يتيح القانون لرئيس الوزراء تحديد سعر الخبز

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل هامة عن تصريحات وزير التموين الدكتور شريف فاروق، حول الدعم النقدي المقرر تطبيقه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا: «المنظومة الجديدة تتيح المواطن استخدم الدعم وفقا لاحتياجات كل أسرة».

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: « قيمة رغيف الخبز هتدخل في بطاقة التموين عايز تشتري بيه عيش كله خير وبركة عايز تشتري سلع تموينية أخرى براحتك ومحدش هيقولك هتشتري إيه

وتابع أحمد موسى :" عند تطبيق المنظومة الجديدة للدعم يتيح القانون لرئيس الوزراء تحديد سعر رغيف الخبز السياحي أو البلدي ولا يمكن رفع سعره في السوق".

وأكمل الغعلامي أحمد موسى :": «المواطن كلما وفر في صرف الخبز، يمكن استخدام ما يوفره في شراء سلع أخرى، بالإضافة إلى أنه سيتم تصنيف الأسر إلى شرائح اجتماعية واقتصادية وفق محددات العدالة الاجتماعية وفق قواعد البيانات الحكومية المحددة، مع منح الفئات الأولى بالرعاية أكثر قيمة في الدعم».



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" لدينا في مصر 68 مليون مواطن يحصلون على دعم بحوالي 60 % من عدد سكان مصر ".

